Un Almada optimista, a por el Atleti: "Tenemos a un equipo protagonista, pero necesitamos seguir mejorando"

El parte de bajas. "Bailly está con molestias musculares y no llegará al partido. Viñas no tendrá problemas. Lo cuidamos por alguna molestia que había sufrido y Ovie está mejor, pero el alta deportiva no la tiene, sí el alta médica. Es el panorama".

Dani Calvo. "Seguramente va a jugar y tenemos plena confianza en él. Es un jugador que suma, siempre apota juegue o no juegue. Es un referente en la institución. Indudablemente tiene un aporte muy importante en todos los entrenamientos. Se le abre una oportunidad porque la merece y estamos seguros de que se acoplará rápido. Es un jugador muy inteligente. Tenemos plena confianza. Puede comunicar, hablar y ordenar".

Fonseca o Colombatto. "Fonseca hizo un buen partido. Colo lo estaba haciendo muy bien y arrastra molestias de hace tiempo. Lo cuidamos para que no se repita. Tienen buen rendimiento y estamos decidiendo cuál de los dos arranca. Si bien nos aportan distintas características, Sibo aporta más equilibrio, y los otros tienen diferentes características".

Lo que le falta al equipo. "Necesitamos más intensidad. Cuando tienes menos calidad en la plantilla, lo tienes que nivelar con ritmo e intensidad. Es lo que buscamos en los clubes a los que vamos. Como llegamos a media Liga, es difícil mejorarlo. Si te pasas de las cargas, te llegan agotados. Tenemos que tener mucho cuidado. Si hubiésemos estado desde el principio, sería un punto a favor. Es natural que nos sucedan esos fallos por más que uno no quiera. Seguiremos en la búsqueda".

Por qué se concede tanto. "Mucha comunicación. Tenemos que tener autocrítica y que los jugadores sepan que, aunque lo hagan con la mejor intención, no pueden repetir esos errores. Los rivales tienen mucha efectividad. Son situaciones que hemos intentado analizar, y trataremos de que no se repitan. Hemos marcado una superioridad en muchos lapsos de partidos, y por esos errores, nos hemos dejado puntos".

El pesimismo. "No es nuestro pensamiento. No es una empresa fácil. Debemos analizar el juego. Lo seguiremos intentando y vamos a dejar la vida para encontrar esos resultados para encontrar la permanencia. Necesitamos entrega y mejorar el juego".

Su renovación. "No es algo que me preocupa. Solo pienso en el día a día y mejorar al equipo. Es lo que me desvive permanentenmente y veremos lo que sucede en un futuro. No me preocupa".

El Atleti, acusado por muchos partidos. "El equipo que pongan será de primera línea, independientemente de quién juegue. Tienen mucha calidad y una de las plantillas más ricas de LaLiga".

La mejoría del equipo. "Independientemente del rival que tengamos en frente, creo que el equipo es protagonista y generamos confianza. Lo hemos hecho muy bien y nos hemos acercado a lo que a nosotros nos gusta. Tenemos que mejorar más. Es indudable. La entrega, más allá de las dificultades, es buena. Tenemos que tratar de continuarla y seguir con la misma valentía que hemos demostrado. Somos once contra once y debemos creer en la calidad individual y colectiva. Tenemos que sostener más tiempo todo lo bueno que hacemos".

Jugar el miércoles en Vallecas y las cargas. "El más perjudicado de todos fue el Oviedo. Por una cantidad de circusntancias que no me voy a poner a analizar. No se pensó en esos perjuicios que nos causaron. Pero no depende de nosotros, tenemos que afrontarlas con la mayor fortaleza y pensar en el Atleti".

Juntar a Reina y a Cazorla. "Reina puede jugar más atrás. El otro día sale por una lesión y sentimos su ausencia porque estaba haciendo un gran partido. En cualquier momento pueden coincidir. Podríamos llegar a tener que pnesar en tomar más riesgos".

Utilizar cinco defensas. "Se nos pasa todo, pero la idea es defender lejos. La realidad es que habíamos tenido un gran control en el partido y no pensábamos que sucedería eso. El fútbol no te deja de sorprender".