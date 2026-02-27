Novedades en el "caso Vallecas": el Oviedo descarta las cautelarísimas, pero solicita daños y perjuicios
El club carbayón tendrá que presentarse en el Estadio de Vallecas para jugar el partido que se aplazó el pasado 7 de febrero
Novedades con el "caso Vallecas". El Real Oviedo descarta pedir las medidas cautelarísimas para evitar que se juegue el encuentro contra el Rayo Vallecano del próximo miércoles, día 4 de marzo, a las 19 de la tarde. El club carbayón tendrá que presentarse en el Estadio de Vallecas para jugar el partido que se aplazó el pasado 7 de febrero por neglinecia del conjunto de La Franja, y por el que LaLiga no ha sancionado al rival de los azules, ni ha premiado, de alguna manera, la comparecencia del Oviedo el día de partido.
Pero el tema es complejo. Tal y como avanzó ayer LA NUEVA ESPAÑA, el Oviedo no tenía claro si pedir las medidas cautelares, puesto que considera que pedirlas podría perjudicar los intereses del equipo esta temporada, ya que si se aceptase la cautelar los carbayones no podrían contar con esos tres puntos hasta que se resolviera el asunto en los despachos. Algo que seguramente no se aclararía esta temporada, con lo que hipotéticamente el Oviedo estaría virtualmente con -3 puntos, un enorme tesoro en su actual posición clasificatoria. Y parece que, tal y como avanzó Killer Asturias y ha podido confirmar este periódico, los azules han tomado la decisión final de no pedir estas medidas cautelares.
¿Y por qué el Oviedo toma esta decisión? Porque son conscientes, tanto desde la capital del Principado, como desde los despachos en Madrid, que no hay juez que les vaya a otorgar los tres puntos sin jugar el partido. Aunque el cuadro carbayón pidiese la cautelar y se fuese a la justicia ordinaria, sería altamente improbable que ningún juez le diese los tres puntos. Lo que sucedería, es que el juzgado daría el partido por suspendido y obligarían a los azules a acudir a la Real Federación Española de Fútbol para fijar una nueva fecha, algo que ya ha sucedido con anterioridad en este caso. Sería retrasar lo inevitable. Sin embargo, existe otra vía para que la entidad carbayona siga peleando, la de daños y perjuicios. Será allí donde el Oviedo reclame todos los daños ocasionados por la cancelación del partido de Vallecas el pasado 7 de febrero.
Otra opción que contempló el Oviedo fue la de no presentarse en Vallecas. Sin embargo, si no compareciesen, todos los gastos, tanto del equipo como de los aficionados, no quedarían cubiertos, además de poder tener consecuencias mucho peores de las que ya tienen. Es una pelea de David contra Goliat, que en este caso, es LaLiga de Javier Tebas. Los azules, que ya se encuentran trabajando en todas las opciones posibles, han luchado hasta el final y ahora reclamarán daños y perjuicios por lo sucedido.
