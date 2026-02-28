Almada, claro con lo que el Oviedo tiene por delante: "El partido en Vallecas es definitorio para nosotros"

Guillermo Almada, técnico del Oviedo, valoró la derrota de los suyos ante el Atleti en la sala de prensa del Tartiere. El preparador charrúa se mostró triste por la derrota de los suyos en el tiempo de descuento.

El Atlético gana con un único tiro a puerta. “Hay que felicitar a los jugadores por el gran partido que hicimos. Hicimos méritos y estuvimos cerca, pero no pudimos marcar y Oblak tuvo una gran actuación. Su único tiro a puerta fue gol. La derrota es dura porque queríamos otro resultado, pero si repetimos actuaciones como la de hoy estaremos mucho más cerca del triunfo. Ha pasado más de una vez y los méritos no suben al marcador, pero hay que seguir en esta línea”.

El estado del vestuario. “Están golpeados por todos los méritos que hicieron, aunque supiésemos que el Atlético te puede desnivelar en cualquier momento. Hay que levantarse y ser fuertes ante este tipo de situaciones porque a veces el deporte es injusto, como lo fue hoy. Tenemos que seguir adelante y tratar de levantarnos desde el próximo miércoles. La entrega, la disposición y el fútbol que mostramos hoy fue muy bueno y por momentos superamos a un rival con muchísima calidad”.

Vallecas, una final. "Sin duda. Es el partido más trascendente que tenemos. Es definitorio para nosotros, tenemos que ganar como sea y no alejarnos de todo lo bueno que estamos haciendo. El público premió el esfuerzo que estan haciendo los jugadores. Por más que no hemos sumado la cantidad de puntos por los méritos que hemos hecho, el fútbol que demostramos es un mérito".

Las palabras del Cholo. "La derrota te golpea, pero tenemos que darle la vuelta a la situación. Debemos de recuperarnos rápido y los que sabemos ed fútbol sabemos que esto puede suceder. No es habitual que suceda tan seguido con los méritos que estamos haciendo. Tenemos que seguir asi. Al Cholo, agradecerle lo que dijo sobre mí".

Fonseca por Colombatto. "Fonseca hizo un buen partido el otro día. Colombatto viene recuperándose de una molestia. Cualquiera de los dos pueden alternar. Reina salió dolorido y fue lo mismo que le sucedió en el partido anterior. Veremos si lo tenemos para el miércoles. Que se recupere por que es un jugador fundamental".

Ilic. “Está haciendo buenos entrenamientos, su disposición ha cambiado y técnicamente es bueno. Tenemos que tratar de recuperarlo para que nos dé más variantes en la zona ofensiva. Aunque sea un enganche natural, la idea es ponerlo por fuera y que se libere a la hora de ir hacia dentro. Cuando un jugador tiene buena disposición y hace buenos entrenamientos te hace reflexionar, sobre todo, porque necesitamos variantes”.

El papel de Dani Calvo. "A Calvo lo conocía e hizo un gran partido. Sufrió algún percance que lo retrasó, seguramente hubiese jugado antes. Es una gran persona y un referente".