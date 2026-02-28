El Atleti del Cholo Simeone levanta pasiones en Oviedo: así fue la llegada del cuadro colchonero a la capital del Principado
Máxima expectación. Día de fútbol a la altura de las grandes noches de Champions. El Atlético de Madrid tiene tirón, eso está claro. Desde bien temprano, decenas de aficionados se concentraron a las puertas del hotel Eurostars Palacio de Cristal, establecimiento donde pasará la jornada el cuadro colchonero antes de medirse al Oviedo. “No nos podíamos perder una ocasión así”, decía Ignacio Cacho, mientras se colocaba su bufanda rojiblanca.
Eran las 12.30 horas. El cuadro del cholo acababa de salir del Cerro del Espino para embarcar en el avión que los llevaba hasta tierras astures. Pero la gente ya estaba apoyada en las vallas de seguridad instaladas por la Policía Local. “Por si acaso”, decía Cacho. No se fiaban de horarios, podían llegar en cualquier momento.
Y de hecho, así sucedió. Un cuarto de hora antes de la hora prevista, el Cholo Simeone descendía las escaleras del autocar rojiblanco, seguido por los suyos. Julián Álvarez, Griezmann, Marcos Llorente (sin sus típicas gafas), pisaban Oviedo por primera vez esta temporada. Los gritos de los allí presentes inundaron el ambiente. La mayoría, madrileños que se habían animado a pasar un agradable fin de semana en tierras astures. Otros eran del Oviedo que, por simple curiosidad, se pasaron por allí para ver de cerca a las estrellas colchoneras.
