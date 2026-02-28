Cholo Simeone elogia al Real Oviedo tras el encuentro en el Tartiere: "Es un equipo muy competitivo"

El Cholo Simeone, entrenador del Atleti, aseguró que el Oviedo "ha sido un equipo competitivo y desde la llegada del Almada ha cambiado el paso, la intensidad y el juego dentro del área. Se le ve competir con una intensidad más alta y hoy estuvieron cerca de ganar sobre todo a través de alguna jugada en el primero tiempo. Pero en el segundo hemos sido mejores", dijo el técnico argentino del conjunto colchonero.