Cholo Simeone elogia al Real Oviedo tras el encuentro en el Tartiere: "Es un equipo muy competitivo"
"Estuvieron cerca de ganar, pero en el segundo hemos sido mejores", dijo el argentino
El Cholo Simeone, entrenador del Atleti, aseguró que el Oviedo "ha sido un equipo competitivo y desde la llegada del Almada ha cambiado el paso, la intensidad y el juego dentro del área. Se le ve competir con una intensidad más alta y hoy estuvieron cerca de ganar sobre todo a través de alguna jugada en el primero tiempo. Pero en el segundo hemos sido mejores", dijo el técnico argentino del conjunto colchonero.
