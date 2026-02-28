Homenaje carbayón a Mateu Alemany: “Este año, los atléticos nos merecemos la Champions”

El director deportivo del Atlético, Mateu Alemany, recibió de manos de un grupo de aficionados atléticos de Oviedo una distinción en un acto celebrado en la cafetería Moon, en el barrio de La Florida, en el que ejerció de maestro de ceremonias Gonzalo Azkárate, el que fuera presidente del Comité Nacional de Fútbol sala y vicepresidente de la Federación Asturiana.

Alemany estuvo acompañado por el vicepresidente consejero del club colchonero Antonio Alonso Sanz. Además de los respresentantes de la delegación del Atlético, estuvieron presentes en el acto el político Isidro Fernández-Rozada; el Alcalde de Jaraíz de la Vera (Cáceres), Luis Miguel Núñez y el psicoesteta Ramiro Fernández.

Gonzalo Azkárate tomó la palabra para, después de un sentido minuto de silencio por el reciente fallecimiento del que fuera presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, Maximino Martínez, agradecer la presencia de Alemany y del vicepresidente consejero del club colchonero. “Este año a los atléticos nos toca celebrar la Champions. Nadie se lo merece más. Todo el mundo vio cómo en Lisboa ya mereció el título el Atleti. Más aún en el 74, cuando el Bayern impuso su físico. Pero este año nos va a tocar”, señaló el asturianos ante los aplausos de los presentes.