Homenaje carbayón a Mateu Alemany: “Este año, los atléticos nos merecemos la Champions”
El director deportivo colchonero recibe la distinción de un grupo de seguidores colchoneros de Asturias
El director deportivo del Atlético, Mateu Alemany, recibió de manos de un grupo de aficionados atléticos de Oviedo una distinción en un acto celebrado en la cafetería Moon, en el barrio de La Florida, en el que ejerció de maestro de ceremonias Gonzalo Azkárate, el que fuera presidente del Comité Nacional de Fútbol sala y vicepresidente de la Federación Asturiana.
Alemany estuvo acompañado por el vicepresidente consejero del club colchonero Antonio Alonso Sanz. Además de los respresentantes de la delegación del Atlético, estuvieron presentes en el acto el político Isidro Fernández-Rozada; el Alcalde de Jaraíz de la Vera (Cáceres), Luis Miguel Núñez y el psicoesteta Ramiro Fernández.
Gonzalo Azkárate tomó la palabra para, después de un sentido minuto de silencio por el reciente fallecimiento del que fuera presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, Maximino Martínez, agradecer la presencia de Alemany y del vicepresidente consejero del club colchonero. “Este año a los atléticos nos toca celebrar la Champions. Nadie se lo merece más. Todo el mundo vio cómo en Lisboa ya mereció el título el Atleti. Más aún en el 74, cuando el Bayern impuso su físico. Pero este año nos va a tocar”, señaló el asturianos ante los aplausos de los presentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
- El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- La DGT, muy seria con la multa de 400 euros que van a recibir los conductores en las próximas horas tras la 'campaña específica de control': la Guardia Civil revisa el interior de los vehículos
- La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100 por cien y sin coeficientes reductores: los trabajadores que se pueden beneficiar de la nueva norma