Jerkan conoce la fórmula: ya tumbó al Atlético en el desaparecido Calderón

Niko Jerkan (Split, Croacia, 1964) conoce el sabor de ganar al Atlético de Madrid vistiendo de azul. Y no en casa, sino en su feudo, en aquel Vicente Calderón que tantas noches hizo temblar a los equipos que pasaban por allí. Fue en la temporada 1993/94, cuando el Oviedo firmó una gran goleada ante los colchoneros: un contundente 0-3 en el desaparecido Vicente Calderón ante un Atlético en crisis, con goles de Jokanovic, Sietes y Carlos. Esta noche, más de tres décadas después, el Oviedo vuelve a medirse al conjunto rojiblanco (21 horas), y el elegante central croata tiene un mensaje claro para los azules: se puede.

"Era una época donde el Atlético no estaba bien, creo que era el cambio de entrenador, que entró Jorge D’Alessandro", recuerda Jerkan. "Nosotros habíamos empezado con Antic, que había llegado unos meses antes, y arrancamos bien gracias a alguna incorporación como la de Jokanovic. Era un buen equipo, con buen fútbol", dice. Enfrente, sin embargo, no había un rival menor. "El Atlético tenía buenos jugadores: Caminero, Solozábal, Kiko, Juanito, Manolo... Ganar 0-3 allí, aunque estuvieran en crisis, era un resultado muy bueno para nosotros", comenta.

Aquel Oviedo, recuerda Jerkan con cierta nostalgia, jugaba un fútbol alegre y asociativo que ilusionaba a toda Asturias. "Yo creo que nos quedamos cortos en la clasificación con aquel equipo que teníamos. Creo que merecíamos entrar en la UEFA. Teníamos equipo para estar allí, pero nos faltó morder para llegar a esos puestos", indica.

El Atlético de aquel entonces y el de ahora son dos clubes radicalmente distintos. Entonces, el propietario era Jesús Gil, "ya sabemos cómo funcionaba". El punto de inflexión llega con los nuevos inversores, la venta millonaria de Fernando Torres al Liverpool, y la llegada del Cholo Simeone al banquillo colchonero. "La figura del argentino ha convertido al Atlético en un club respetable en todos los sentidos: estable y que ha conseguido cosas importantes", opina Jerkan.

Simeone, exjugador colchonero, conocía la casa y supo construir una identidad ganadora que dura ya más de una década. El contraste con los tiempos de Gil resulta casi imposible de imaginar desde la perspectiva actual.

A pesar de la delicada situación del Oviedo en la tabla y de una temporada marcada por los cambios de entrenador, Jerkan se muestra optimista de cara al duelo de esta noche. "Con el nuevo técnico se nota mucha mejoría en todos los sentidos. El equipo muerde arriba, es un rival difícil para todos. Y el Atlético tiene de por medio un partido de Copa contra el Barça, jugó Champions el otro día... Yo creo que el Oviedo puede sacar partido. Ya lo ha demostrado", confiesa mientras entra en uno de los restaurantes más conocidos del Oviedo antiguo y va saludando a la gente. La mayoría de los parroquianos le conocen. "Como para no, si fue el mejor central que tuvimos", dice un aficionado azul allí presente, mientras Jerkan, tímido, se ríe.

El ex defensa, que tiene actualmente un puesto en el staff técnico de Croacia, señala también los factores que han lastrado al equipo este curso. "La planificación de la temporada, los cambios de entrenador, una plantilla no muy extensa, un banquillo que no da muchas opciones... Pero aun así no es un equipo coladero. Pone problemas a todos los equipos", opina.

Como hombre de la zaga que fue, Jerkan analiza con ojo clínico los problemas defensivos que siguen acechando al Oviedo. "El nuevo planteamiento es mucho más atrevido, más agresivo, más exigente. Jugando así estás menos protegido atrás, los centrales dejan con muchos espacios. No es lo mismo que con Paunovic, que era más pasivo, o con Carrión, que buscaba la posesión desde atrás". El riesgo, admite, es inherente a este estilo. "Pero yo creo que el Oviedo tiene que asumirlo y seguir en esa línea", dice.