La ministra Sira Rego y los jugadores del Real Oviedo Genuine hacen una "haka" por la inclusión

Mucho antes de enfundarse la camiseta del Real Oviedo Genuine y debutar sobre el césped, Juan López ("Juanín" para sus compañeros) tuvo que escuchar durante años la misma frase en el aula: "Es que no se entera de nada".

"Y claro que no me enteraba, por eso necesitaba ayuda", respondió este jueves, ya con el micrófono en la mano, durante el congreso Emociona Educación, celebrado en el Palacio de Exposiciones de Oviedo y que contó con la presencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Su intervención fue una de las más aplaudidas de la jornada. No solo por la carga emocional de su testimonio, sino por la ironía y la claridad con la que cuestionó determinadas inercias del sistema educativo.

La Fundación Real Oviedo tuvo un papel central en el encuentro por sus proyectos de inclusión, entre ellos el equipo Genuine, integrado en la LaLiga Genuine, una competición que promueve el deporte adaptado y los valores de compañerismo y respeto.

Como "Juanín", muchos de sus compañeros de vestuario no encontraron en el colegio las oportunidades ni los apoyos que necesitaban. “Igual el sistema necesita repetir curso”, reflexionó el joven, arrancando sonrisas entre el público con una metáfora que iba mucho más allá del humor.

La ministra recogió el guante y reforzó la idea desde la tribuna: "La inclusión empieza cuando construimos escuelas, espacios deportivos, políticas y relaciones que no producen exclusión desde el inicio", afirmó.

Para Juan, la tarde tuvo un simbolismo especial. "Hoy soy yo quien le habla a los profesores", dijo con una sonrisa que mezclaba orgullo y reivindicación. Durante años fue evaluado, examinado y señalado. Esta vez, el turno de palabra era suyo.

"Si no me entienden ellos a mí, podemos solucionarlo poniéndoles un ‘necesita mejorar’", bromeó, invirtiendo los papeles y lanzando una crítica directa a un sistema que, aunque avanza hacia modelos más inclusivos, todavía arrastra "asignaturas pendientes".

Su mensaje no fue de reproche, sino de propuesta. Como en el fútbol, donde cada partido es una nueva oportunidad, defendió que la educación también debe aprender de sus errores y ajustar la estrategia.

Una "haka" por la inclusión

En la Liga Genuine, explicó, no solo cuentan los goles: el simple hecho de jugar ya suma puntos. Esa filosofía (centrada en la participación, el respeto y el trabajo en equipo) fue el broche final de la jornada.

Tras concluir su intervención, los jugadores del Real Oviedo Genuine invitaron a la ministra a unirse a ellos en una "haka", una danza grupal convertida en símbolo de unión y celebración. Sobre el escenario, autoridades y futbolistas compartieron risas y pasos coordinados en lo que definieron como "una haka por la victoria de la inclusión".

Porque, como recordó "Juanín" con naturalidad y firmeza, entender no siempre es cuestión de capacidad, sino de apoyos. Y cuando esos apoyos existen, el partido (en el aula o en el campo) cambia por completo.