La Peña Colchonera Mierense, 31 años de sentimiento del Atlético: "los únicos en Asturias"

En el corazón de las cuencas mineras asturianas, donde durante décadas el carbón marcó el ritmo de la vida, late desde hace 31 años una pasión rojiblanca que no entiende de kilómetros. La Peña Colchonera Mierense, reconocida como la única peña oficial del Atlético de Madrid en Asturias, no nació en un despacho ni al calor de una moda pasajera: nació desde la mina.

“Somos casi 80 socios ahora mismo”, explica su presidente, José Ángel Martínez. Pero más que una cifra, la peña es una herencia. “El 70-80% de los que fundaron la peña eran mineros. Nosotros dos también lo fuimos”, recuerda el vicepresidente, José Antonio Jaular.

En una comarca acostumbrada al esfuerzo y al compañerismo bajo tierra, el sentimiento atlético encajó como una extensión natural de la identidad minera. No es casualidad: el club madrileño siempre ha presumido de equipo obrero, algo que forma parte de la historia del Atlético de Madrid.

La única peña oficial del Atlético en Asturias

Mantener viva una peña oficial a cientos de kilómetros de Madrid no es tarea sencilla. “Antes había más peñas en Asturias, pero fueron desapareciendo poco a poco. Somos la única que aparece en la web del club”, señala el presidente.

Para ser oficial, aclara, no existe cuota económica: “No pagamos nada; es darse de alta y cumplir los requisitos”. Sin embargo, lo verdaderamente difícil no es el trámite administrativo, sino la constancia durante más de tres décadas.

Viajes al Metropolitano y presencia en Champions

La actividad de la peña no se limita a reunirse cada fin de semana. Cada temporada organizan entre cuatro y cinco desplazamientos. El último fue al Cívitas Metropolitano, y el próximo será en marzo con motivo de la UEFA Champions League.

Además, para el partido en Oviedo ya tienen confirmados unos 40 desplazados. “Viajamos todos los años”, subrayan. La mayoría son socios del club —aunque solo tres son abonados—, algo que facilita la gestión de entradas. “Ser socios nos ayuda”, explican.

La fidelidad no se mide en kilómetros, sino en compromiso, y en Mieres eso se traduce en madrugones, autobuses completos y fines de semana teñidos de rojiblanco.

Un 25 aniversario inolvidable con Enrique Cerezo

Entre los recuerdos imborrables destaca el 25 aniversario de la peña. Aquel año viajaron a Madrid para una celebración especial que incluyó foto con el presidente del club, Enrique Cerezo.

“Estuvimos en el césped, en el centro del campo, con los jugadores. Fue muy buena experiencia”, rememoran. Momentos así refuerzan el vínculo emocional entre el club y una peña que representa al atlético del norte minero.

Simeone, Luis Aragonés y el debate eterno

En lo deportivo, viven el presente con la mezcla habitual de exigencia y fe que caracteriza al aficionado colchonero. Sobre Diego Pablo Simeone no hay unanimidad, aunque sí respeto.

“¿Un Atleti sin el Cholo? Yo no”, afirma con rotundidad el presidente. El vicepresidente introduce prudencia: “Yo sí, porque todo empieza y todo acaba. También hubo épocas muy malas y otras maravillosas”.

Si miran atrás, ambos coinciden en un nombre que simboliza carácter y ADN rojiblanco: Luis Aragonés.

Del carbón al Café Encuentro

Desde hace 12 años, la peña tiene su sede en el Café Encuentro, coincidiendo con la llegada de la actual directiva. “Somos tres y estamos los tres retirados. Tenemos tiempo”, dicen entre risas.

Tiempo que antes dedicaron a la mina y ahora invierten en organizar viajes, gestionar entradas y mantener viva la llama rojiblanca.

La mayoría de socios proceden de las cuencas del Nalón y el Caudal, aunque la peña ha llegado a tener miembros en Lugo, Benavente, Polonia o la República Checa. Sin embargo, el alma sigue estando en Mieres, donde el carbón fue identidad y ahora lo es el fútbol.

“Somos una peña muy sencilla. Lo nuestro es el fútbol, nada más”.

Noticias relacionadas

Sencilla, sí. Pero también resistente. Como la tierra que la vio nacer.