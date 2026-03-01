El esfuerzo defensivo mayúsculo del Real Oviedo que se quedó sin premio: el Atlético, con los números en ataque más pobres de la temporada

En una temporada en la que el oviedismo no gana para disgustos, aún quedaba el del gol en contra en el último suspiro para perder un partido que mereció otro desenlace. Compitió de tú a tú el equipo de Almada ante un Atlético con muchos matices en su once pero al que los cambios en al segunda mitad le sentaron bien. Fue mejor el Oviedo en varias fases del choque y Oblak, portero visitante fue el mejor sobre el verde, con un par de intervenciones decisivas. Pero en el último instante, la aparición de un hasta entonces desaparecido Julián Álvarez privó a los carbayones de tres puntos que merecían.

Se quedó sin ningún punto el Oviedo en una noche en la que el gran mérito fue lograr desactivar a un Atlético poco reconocible. De hecho, los del Cholo solo tiraron una vez entre los tres palos, la acción del gol. Lo que supone su marca más baja de toda la temporada en Primera. Iguala la registrada por los colchoneros ante el Celta el pasado 5 de octubre en Balaídos.

Si se contabiliza el total de intentos, contando los tiros fuera, el Atleti solo probó en 6 ocasiones durante los 90 minutos, lo que es la tercera marca más baja de la campaña, solo por detrás de los 5 que logró ante el Celta en el partido ya comentado y frente al Rayo el 15 de febrero, en el duelo disputado en Leganés por el mal estado de Vallecas y que acabó con un claro 3-0 para los rayistas.

Otro dato más que destaca la labor defensiva de los de Almada. Los de Simeone pusieron 12 centros al área defendida por Aarón, contando córners. Una vez más, es la tercera marca más baja de lo que va de campaña en Primera para los colchoneros. Centraron en 6 ocasiones ante el Betis en octubre, en el 0-2 con el que ganaron a los de Pellegrini y 8 envíos registraron contra el Celta en el partido ya comentado que finalizó en empate.