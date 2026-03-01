El Oviedo manda su pésame por el fallecido en El Molinón

El Real Oviedo se ha unido a las condolencias emitidas desde diversos focos del mundo del fútbol por el aficionado fallecido esta tarde en El Molinón y que ha supuesto la suspensión entre el Sporting y el Leganés. LaLiga tiene establecido un protocolo de actuación en el caso de emergencias médicas en los estadios de fútbol. El mismo que se activó esta tarde en El Molinón para tratar de dar la mejor y más rápida atención a los afectados.

El Real Oviedo escribió un mensaje de condolencias desde su perfil de X: “Nuestro más sentido pésame y todo el cariño en estos momentos. Descanse en paz”.