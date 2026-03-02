Almada, pendiente del estado de Reina para la cita decisiva
El media punta salió con molestias del enfrentamiento ante el Atlético de Madrid
n. A.
Oviedo
El equipo azul, sin tiempo para asumir el varapalo ante el Atleti, ya empezó ayer a prepara la cita del miércoles en Vallecas, aunque fue una sesión sin exigencia física para los futbolistas con más minutos ante el conjunto colchonero.
Hoy, los futbolistas están citados a las 10.30 para entrenarse en El Requexón y sera una buena ocasión para ver cómo está Reina, que dejó el césped "dolorido", como explicó Almada el pasado sábado en la sala de prensa.
