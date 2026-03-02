Almada, pendiente del estado de Reina para la cita decisiva

El equipo azul, sin tiempo para asumir el varapalo ante el Atleti, ya empezó ayer a prepara la cita del miércoles en Vallecas, aunque fue una sesión sin exigencia física para los futbolistas con más minutos ante el conjunto colchonero.

Hoy, los futbolistas están citados a las 10.30 para entrenarse en El Requexón y sera una buena ocasión para ver cómo está Reina, que dejó el césped "dolorido", como explicó Almada el pasado sábado en la sala de prensa.