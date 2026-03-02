Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almada, pendiente del estado de Reina para la cita decisiva

El media punta salió con molestias del enfrentamiento ante el Atlético de Madrid

Guillermo Almada, ayer, en el entrenamiento del Oviedo en El Requexón. | JUAN PLAZA

n. A.

Oviedo

El equipo azul, sin tiempo para asumir el varapalo ante el Atleti, ya empezó ayer a prepara la cita del miércoles en Vallecas, aunque fue una sesión sin exigencia física para los futbolistas con más minutos ante el conjunto colchonero.

Hoy, los futbolistas están citados a las 10.30 para entrenarse en El Requexón y sera una buena ocasión para ver cómo está Reina, que dejó el césped "dolorido", como explicó Almada el pasado sábado en la sala de prensa.

