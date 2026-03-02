Pasó sin pena ni gloria por el Oviedo y ahora se sale en Alemania: Brekalo sale casi a gol por partido

El fichaje de Josip Brekalo el pasado verano fue uno de los que suscitaron más interés en el aficionado del Oviedo. Se trataba de un internacional croata, con experiencia dilatada en ligas de primer nivel, aunque su pasado reciente sí dejaba alguna duda. Sin embargo, el extremo nunca llegó a ganarle la partida de la titularidad a Hassan y Chaira y su paso por el Oviedo dejó un poso fácilmente olvidable. Llegado el mercado invernal, el club le abrió la puerta de salida y el croata no dudó en salir. Encontró acomodo en Alemania y es desde allí donde está recuperando su mejor versión.

Brekalo rescindió su contrato con el Oviedo (esta temporada y otra opcional) para comprometerse con el histórico Hertha de Berlín, de la Segunda alemana. Buscaba el club germano un extremo en su pelea por regresar a la élite, a la Bundesliga. Brekalo está contribuyendo en apenas un mes en la capital alemana.

Lo está haciendo, además, con un destacado acierto goleador ya que en los 4 partidos disputados ha anotado 3 tantos. Este fin de semana, su actuación fue la más destacada entre los suyos, gracias al doblete anotado ante el Nuremberg en la victoria por 2-1.

En el Oviedo, su contribución se resume en 15 partidos, solo 7 como titular, y un tanto, el que logró de penalti ante el Ourense en la Copa del Rey.