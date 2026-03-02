Pasó sin pena ni gloria por el Oviedo y ahora se sale en Alemania: Brekalo sale casi a gol por partido
El extremo, que rescindió su contrato el pasado enero, anotó un doblete con el Hertha Berlín el pasado fin de semana
El fichaje de Josip Brekalo el pasado verano fue uno de los que suscitaron más interés en el aficionado del Oviedo. Se trataba de un internacional croata, con experiencia dilatada en ligas de primer nivel, aunque su pasado reciente sí dejaba alguna duda. Sin embargo, el extremo nunca llegó a ganarle la partida de la titularidad a Hassan y Chaira y su paso por el Oviedo dejó un poso fácilmente olvidable. Llegado el mercado invernal, el club le abrió la puerta de salida y el croata no dudó en salir. Encontró acomodo en Alemania y es desde allí donde está recuperando su mejor versión.
Brekalo rescindió su contrato con el Oviedo (esta temporada y otra opcional) para comprometerse con el histórico Hertha de Berlín, de la Segunda alemana. Buscaba el club germano un extremo en su pelea por regresar a la élite, a la Bundesliga. Brekalo está contribuyendo en apenas un mes en la capital alemana.
Lo está haciendo, además, con un destacado acierto goleador ya que en los 4 partidos disputados ha anotado 3 tantos. Este fin de semana, su actuación fue la más destacada entre los suyos, gracias al doblete anotado ante el Nuremberg en la victoria por 2-1.
En el Oviedo, su contribución se resume en 15 partidos, solo 7 como titular, y un tanto, el que logró de penalti ante el Ourense en la Copa del Rey.
Suscríbete para seguir leyendo
- El partido del Sporting de Gijón contra el Leganés se suspende por el fallecimiento de un aficionado en la grada y se jugará este lunes
- Así era el aficionado del Sporting de Gijón fallecido en El Molinón: albañil jubilado, socio de plata y vecino de Pola de Siero
- ¿Por qué se ha suspendido el partido entre el Sporting de Gijón y el Leganés en El Molinón, qué dice el protocolo de la RFEF y quiénes han tomado la decisión?
- El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
- Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
- Cholo Simeone elogia al Real Oviedo tras el encuentro en el Tartiere: 'Es un equipo muy competitivo
- Multado con 200 euros por no tener la señal V-19, pese a colocar bien la baliza v-16: la guardia civil ya vigila a los conductores
- El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra