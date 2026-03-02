Reina, con el grupo, apunta al choque de Vallecas

Guillermo Almada ha dirigido esta mañana en penúltimo entrenamiento antes de la visita del miércoles a Vallecas (19.00 horas). La mejor noticia fue constatar que Alberto Reina está en perfectas condiciones, después de haberse retirado con molestias del encuentro contra el Atlético de Madrid del sábado pasado, ese 0-1 con gol de Julián Álvarez al final.

Esta mañana, el andaluz ha estado en la sesión junto al resto de compañeros, por lo que parece en condiciones de jugar en Vallecas. También se ha entrenado con el resto de futbolistas Ovie Ejaria.

Noticias relacionadas

Los que están descartados para la cita del miércoles y se entrenaron a parte con el readaptador fueron David Costas y Eric Bailly, ambos cerca de obtener el alta médica.