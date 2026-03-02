El vestuario del Oviedo mantiene la fe: “En algún momento esto se va a dar la vuelta y llegarán las victorias”

A pesar de estar acostumbrados a una temporada repleta de sinsabores, la derrota ante el Atleti dolió especialmente en el vestuario del Oviedo. Sobre todo, por cómo se dio. En un encuentro en el que los de Almada habían sido mejores y acumularon ocasiones interesantes, el visitante se fue con el triunfo en su único tiro entre los tres palos del choque.

Pero no hay tiempo para lamentos y el calendario exige enchufarse ya. Juega el Oviedo en Vallecas y Nico Fonseca, titular en los dos últimos encuentros, insta a mirar hacia adelante. “Nosotros sabemos que estamos haciendo las cosas bien y el resultado es una cuestión de tiempo, hay que seguir insistiendo”, dice convencido.

Para Fonseca, “la actitud y la entrega es máxima. Hay que insistir hasta que se den los resultados, y la suerte también nos tiene que acompañar. En algún momento se va a dar la vuelta y llegarán las victorias”. Y añade: “Esas ganas de ganar, de atacar, de presionar, de buscar opciones... Pero no solo depende de nosotros, la calidad de los rivales es muy grande y a veces las pequeñas desatenciones se pagan muy caro y es lo que pasó el sábado”.

En su intervención ante los medios, el charrúa también se refirió a su situación personal en el equipo. Tras costarle entrar en el once después de su llegada en el pasado mercado invernal, ahora ha metido la cabeza en el equipo y acumula dos choques en el equipo inicial. “¿Si estoy asentado en el once? Eso hay que preguntárselo al entrenador, pero yo cada día me siento mejor. Esto es una adaptación, yo venía de no competir en una pretemporada en México y era normal que hubiera que adaptarse a todo”, indicó el pivote: “las anteriores semanas lo veía con mucha impotencia, en el banquillo se sufre mucho más que en el campo. Entiendo a los aficionados de fuera, uno solo puede mirar y rezar para que las cosas vayan como uno quiere”.