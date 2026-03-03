Almada lo tiene claro: "El de Vallecas es el partido más importante del año"

Guillermo Almada atendió esta mañana a los medios en la sala de prensa de El Requexón antes de dirigir el último entrenamiento previo al choque de Vallecas. Así llega el Oviedo a la cita según el uruguayo.

Preparación del partido. “Hay que reforzar lo bueno que hacemos. Es otra final, el más importante del año. Así lo afrontamos, sé que es duro en la continuidad del partido hacer tantas cosas buenas y no ganar, pero si seguimos así por lógica los resultados tienen que llegar. Debemos seguir en esa dirección, y mejorando”.

Polémica del choque. “Pensamos solo en el partido, en nosotros, en tratar de ganar. Todo lo que rodeó a la suspensión te da rebeldía, pero no depende de nosotros. Tenemos que ir con más decisión, pero no jugaremos mejor o peor por las circunstancias que lo rodean. Pero debemos jugar con más rebeldía y más ganas”.

Poco descanso. “No descartamos dar descansos, estamos evaluando cómo terminaron. Hay jugadores que están más igualados en algunos puestos y puede haber cambios. Alguno que no haya recuperado del todo. Entre un jugador al 50% y otro al 100% el segundo está mejor, independientemente de sus condiciones futbolísticas. Estamos estudiando todo para elegir el mejor once”.

El césped condiciona. “Tenemos que intentar imponer el juego, más allá de la cancha. No debe de ser limitante. Hay que tomar las mejores decisiones. Hay que prepararse también mentalmente, porque es muy importante para nosotros”.

La suspensión en su momento. “Nunca me había pasado una circunstancia así, que tan pocas antes, tras cambiar el césped, se suspenda. Nunca lo había visto. No son medidas de una Liga organizada y de primer nivel. Las decisiones no dependen de nosotros. Debemos jugar el partido y centrarnos en él. ¿Si merecemos los 3 puntos? No debemos descentrarnos del objetivo de prepara el partido”.

Goles en contra en los últimos minutos. “Me gustaría jugar con otro ritmo, pero es difícil. En otros equipos sí lo hemos mantenido y hemos marcado diferencias en los últimos tramos de los partidos. Pero no es fácil mantener por la administración de cargas. Debemos afrontarlo así, nos ha pasado en otros partidos. Ante el Atleti hubo muchas virtudes que hay que mantener”.

Soluciones en los tramos finales. “Ante el Atleti, recibimos por replegar. Defender no es meterte atrás. Es asociarte con el compañero, ser agresivo, estar concentrado... En el fútbol tenemos la visión equivocada de que acumular gente es defender. Cuando recibimos es porque tenemos mucha gente por detrás del balón. Tenemos la limitación de la intensidad, del ritmo, por eso buscamos el equilibrio, porque no puedes estar presionando en cancha rival todo el partido, no lo hace nadie. Tampoco me gusta estar replegado todo el partido, no siento ese juego. Buscamos el equilibrio”.

El Rayo. “Se trata de hacer puntos. Lo que queremos es sumar, y jugar bien te hace tener más probabilidad. Y no es normal que marques diferencias y no ganes. El Rayo tiene muy buenos jugadores y entrenador. Si no intentamos marcar diferencias en el juego y en la dinámica es un equipo muy peligroso. Es un partido final más allá de las circunstancias que lo rodean. Tienen jugadores peligrosos arriva, unos laterales que se proyectan... Están en buena dinámica, como demostraron en los últimos partidos”.

Once definido. “Si tienen un rendimiento acorde le damos confianza a los que juegan y les voy dando algunos cambios. Asumir a la mitad de temporada no es lo habitual ni lo recomendable. Hay cosas que hemos implementado y otras las hemos dejado por no estar desde el principio. Cuando encuentras un equipo con regularidad en el juego no nos gusta hacer muchos cambios. El funcionamiento está siendo bueno, más allá de las lesiones, sobre todo atrás, que nos ha obligado a hacer cambios”.

Noticias relacionadas

Reina. “Está en evaluación. Se resintió de la misma lesión ante la Real, ayer estaba mejor y veremos si está en condiciones. Si no llega, veremos opciones. Confiamos en que pueda estar porque nos da variantes en ese juego mixto que nos da. Santi tiene otras características más ofensivas, es una posibilidad. Habría que ver si aguanta los 90 minutos o esperar a que los rivales estén más cansados los últimos 30 minutos”.