Dinámicas que cambian, sancionados de vuelta y nuevos lesionados: así estaban Rayo y Oviedo cuando se suspendió el choque y así llegan ahora

Cuando LaLiga decretó de forma sorprendente la suspensión del Rayo – Oviedo el pasado 7 de febrero por el pésimo estado del césped de Vallecas, uno de los argumentos esgrimidos por el conjunto azul para su rechazo, además de las molestias ocasionadas a su afición, fue que las condiciones deportivas cambiarían de disputarse en una nueva fecha. Tras esa reflexión se escondían razones motivacionales (los azules acababan de ganar al Girona y el Rayo parecía en crisis), pero también influía en nombres propios, como los sancionados.

Ahora que los dos vuelven a verse las caras es hora de revisar las cosas: ¿han cambiado mucho las cosas para los dos equipos en estas tres semanas?

Lo primero es ver lo que dicen los resultados. El Rayo llega a esta segunda cita en mucho mejor momento que los de Almada. Eso dice la tabla. A la suspensión le ha seguido una reacción rayista, sin derrota en estas tres semanas, frente a otro atasco carbayón, sin victoria.

El Rayo Vallecano derrotó 3-0 al Atlético de Madrid en el exilio de Leganés antes de empatar contra Betis y Athletic (1-1), dos rivales de envergadura ante los que los de Iñigo Pérez dejaron buen sabor de boca. Por su parte, los de Almada cayeron ante el Athletic Club (1-2) y el Atlético de Madrid (0-1) y, entre medias, igualaron en Anoeta (3-3) en un encuentro en el que dejaron escapar un jugoso 0-2 en la segunda mitad.

Las dos dinámicas tienen efectos diferentes en la clasificación. Mientras que el Rayo ha pasado del 18.º puesto al 15.º actual en estas tres semanas, el Oviedo se mantiene como colista de Primera División. Queda claro que a los locales les ha sentado mejor la suspensión de comienzos de febrero. Ahora llegan más fuertes.

Y está, por otra parte, el factor bajas. De cara a aquel encuentro en Vallecas, venía el Rayo de caer con polémica en el Bernabéu, en un choque que solo se le escapó al final por un penalti en contra. Pero, además, la derrota había traído consecuencias para el siguiente partido con las expulsiones de Chavarría y Pathé Ciss, dos de los fijos en los planes de Iñigo Pérez. Tras suspenderse el choque, cumplieron sanción ante el Atlético en el duelo de Leganés y ahora están disponibles y apuntan al once de esta tarde. Es más: el Rayo no tiene ninguna baja —ni sanción ni lesión— para el choque ante el Oviedo.

Para el conjunto carbayón, el panorama es muy diferente. En el choque de febrero se cayó de la lista Rahim, recién recuperado entonces de una lesión y ahora ya a pleno rendimiento, aunque no está entrando últimamente en los planes de Almada: Javi López le ha adelantado en la carrera por el carril zurdo de la zaga.

Pero los problemas se centran ahora en el centro de la defensa. David Costas, que estaba seguramente atravesando el mejor momento de su carrera profesional, cayó lesionado la semana posterior al aplazamiento de Vallecas, en un entrenamiento. Aún no se ha recuperado. También ha caído Bailly, teórico sustituto del gallego y que en febrero estaba en perfectas condiciones. Por último, el club anunció ayer a última hora otra baja por molestias, la de Leander Dendoncker. El perjuicio de jugar ahora para el Oviedo es más que evidente.