La fiscalía pide 1 año y 3 meses de prisión contra el aficionado que llamó “negrata” a Rashford en el Tartiere

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de un año y 3 meses de prisión de un acusado de proferir insultos racistas contra el jugador del Barça Rashford durante el partido de fútbol celebrado en el estadio Carlos Tartiere en septiembre de 2025. El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en la plaza nº 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo.

El incidente se dio cuando Rashford iba a realizar un saque de esquina, y el acusado “con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador, profirió contra él un grito con expresiones de carácter racista hacia su persona, claramente audibles y perceptibles por los diferentes asistentes al estadio, generándole sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, con el consiguiente menoscabo de su dignidad intrínseca”, según denuncia el Ministerio Fiscal.

“Concretamente, estas manifestaciones consistieron en gritar la expresión “negrata” que, como es público y notorio, tiene como finalidad ofender públicamente a futbolistas de piel negra durante el transcurso de un partido de fútbol”, añade el escrito.

“Si finalmente el acusado fuera condenado únicamente por el delito contra la integridad moral, la Fiscalía considera que concurre en él la agravante de discriminación”, señala la fiscalía, “Y solicita que se condene al acusado a 1 año y 3 meses de prisión, con inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 9 meses con una cuota diaria de 12 euros (2.880 euros)”.