La fiscalía pide 1 año y 3 meses de prisión contra el aficionado que llamó “negrata” a Rashford en el Tartiere
El incidente se produjo en el partido entre el Oviedo y el Barça de la primera vuelta
La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de un año y 3 meses de prisión de un acusado de proferir insultos racistas contra el jugador del Barça Rashford durante el partido de fútbol celebrado en el estadio Carlos Tartiere en septiembre de 2025. El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en la plaza nº 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo.
El incidente se dio cuando Rashford iba a realizar un saque de esquina, y el acusado “con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador, profirió contra él un grito con expresiones de carácter racista hacia su persona, claramente audibles y perceptibles por los diferentes asistentes al estadio, generándole sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, con el consiguiente menoscabo de su dignidad intrínseca”, según denuncia el Ministerio Fiscal.
“Concretamente, estas manifestaciones consistieron en gritar la expresión “negrata” que, como es público y notorio, tiene como finalidad ofender públicamente a futbolistas de piel negra durante el transcurso de un partido de fútbol”, añade el escrito.
“Si finalmente el acusado fuera condenado únicamente por el delito contra la integridad moral, la Fiscalía considera que concurre en él la agravante de discriminación”, señala la fiscalía, “Y solicita que se condene al acusado a 1 año y 3 meses de prisión, con inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 9 meses con una cuota diaria de 12 euros (2.880 euros)”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
- Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
- Así era el aficionado del Sporting de Gijón fallecido en El Molinón: albañil jubilado, socio de plata y vecino de Pola de Siero
- El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
- Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: 'Trajeron hasta a los perros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el robot cortacésped más barato del mercado: no hace falta instalación y es silencioso
- La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100 por cien y sin coeficientes reductores: los trabajadores que se pueden beneficiar de la nueva norma
- Multado con 200 euros por no tener la señal V-19, pese a colocar bien la baliza v-16: la guardia civil ya vigila a los conductores