El Oviedo aumentó 1,7 millones de euros su tope, aunque dejó por gastar 2 millones

La Liga ha hecho públicos hoy los topes salariales de los distintos clubes de Primera tras el mercado invernal pasado y se ha confirmado un incremento en el techo máximo gasto del Real Oviedo. En septiembre, los azules tenían un tope de 45,120 millones de euros y ahora se ha elevado a los 46,815 millones. No obstante, y como ya aclaró el director general Agustín Lleida al cierrre del pasado mercasdo invernal, el club azul ha optado por no gastar todo el saldo a su disposición para reforzar la plantilla. Lleida cifró "en casi 2 millones" el dinero por gastar tras el pasado mercado de invierno.

Además, el Barcelona ha incrementado en 81,5 millones de euros su capacidad de gasto en la plantilla hasta los 432,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 23,2 por ciento respecto al pasado mes de septiembre, según los datos del Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) actualizados por LaLiga este martes tras el cierre del mercado de invierno.

El listón alcanzado por la entidad azulgrana se aproxima al que tenía hace un año, cuando era de 463 millones, que se redujeron a 351,2 millones en septiembre.

El Real Madrid se mantiene como el club con mayor capacidad de gasto, con 761,2 millones, misma cifra que hace seis meses, mientras que el Atlético de Madrid es el tercero en la lista, con 336,2 millones, gracias a un incremento de 9,2 millones.

El Levante releva al Sevilla como la entidad con menor capacidad de gasto, al bajar de 35.5 millones a 17,4 millones, un 50,9 por ciento y al mantenerse invariable la del conjunto hispalense con 22,1 millones.

El LCPD es el importe máximo que cada entidad de Primera y Segunda División puede gastar en su plantilla durante la vigente temporada teniendo en cuenta sus gastos e ingresos.

El índice incluye los emolumentos destinados a jugadores, primer y segundo entrenador y preparador físico del primer equipo, así como a filiales, cantera y otras secciones.

Cada club es el que propone el límite de acuerdo con las normas de elaboración de sus presupuestos que dicta LaLiga, que es la que en última instancia aprueba la propuesta o, en su caso, lo rectifica hasta que el importe que garantice la estabilidad financiera de cada sociedad.

Además del Levante, otros tres clubes ven reducido su tope salarial: el Betis, que pasa de 125,9 a 122,1; el Elche, de 40,4 a 36,8, y el Getafe, de 50,7 a 34,8, casi un tercio menos respecto a septiembre.

Junto con el Barcelona y el Atlético de Madrid, elevan su LCPD otros nueve clubes de Primera.

Por detrás de la entidad azulgrana, es el Alavés el que experimenta una mayor subida, con un 16,5 por ciento, al pasar de 40,9 a 47,7 millones.

Incrementos por debajo del cinco por ciento registran Osasuna, Valencia, Athletic Club, Rayo Vallecano, Oviedo, Girona, Espanyol y Mallorca, además del Atlético.

Se mantienen igual que en septiembre Real Sociedad, Villarreal y Celta, además del Real Madrid y Sevilla.

- LaLiga EA Sports (millones de euros):

. Real Madrid: 761,2

. Barcelona: 432,8

. Atlético de Madrid: 336,2

. Villarreal: 173,0

. Athletic Club: 132,05

. Real Sociedad (*): 128,2

. Betis: 122,1

. Valencia: 95,6

. Celta de Vigo: 91,1

. Girona: 76,9

. Mallorca: 60,9

. Osasuna: 57,2

. Espanyol: 57,08

. Rayo Vallecano: 48,9

. Deportivo Alavés: 47,7

. Real Oviedo: 46,81

. Elche CF: 36,8

. Getafe CF: 34,8

. Sevilla FC: 22,13

. Levante: 17,4