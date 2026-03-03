Reestructuración en el Oviedo: el club estudia un nuevo modelo sin director deportivo y con un área de scouting internacional

La experiencia decepcionante del Real Oviedo en su año de regreso a Primera División tendrá consecuencias en el modelo. El primero afecta a la dirección deportiva, que sufrirá cambios importantes. El más llamativo, que podría desaparecer la figura del director deportivo tal y como se entiende en España a cambio de una mayor estructura y de un área dedicada al fútbol internacional. Aún no hay nada decidido, las opciones están encima de la mesa, pero la estructura sin director deportivo y con una persona fuerte para el scouting internacional es una de las que más gustan para el año que viene.

Habrá cambios, eso se da por seguro, pero en principio será para ampliar el departamento. Tanto Agustín Lleida como Roberto Suárez cuentan en el proyecto. El primero seguirá como director general, con mando en las decisiones deportivas. De hecho, será el que dirija la transformación al nuevo modelo. En cuanto a Suárez, la intención es reubicarle en el scouting del fútbol nacional, donde se considera que ha hecho un trabajo provechoso desde la llegada de Pachuca.

Ya en la intervención de Lleida y Suárez de final de mercado, los dos dirigentes, además de reconocer errores, pusieron sobre la mesa la necesidad de ampliar la estructura. "Hemos estado 3 años trabajando solo con un señor que ve jugadores y otro que los ficha contra secretarías técnicas de 16 o 17 personas", indicó Lleida, que en esa rueda de prensa centró el foco en la necesidad de mejorar el seguimiento del fútbol internacional, algo que ha fallado esta temporada. "La parte de América es del Grupo, pero la de Europa hay que hacer mayor inversión", señaló el director general.

Y hacia ahí parecen dirigirse ahora las novedades en el futuro cercano de la entidad, de cara a la temporada que viene. En la necesidad de reforzar la estructura con ojeadores expertos en el fútbol internacional. Los planes del club pasan por dividir el trabajo en dos áreas, nacional e internacional. Suárez sería el encargado de aglutinar el mercado de España, ayudado por los actuales integrantes de la secretaría técnica.

De cara al área internacional, hay varias opciones sobre la mesa, y el club ya ha iniciado la ronda de contactos con candidatos a entrar en el club. La opción más probable es contratar a un hombre fuerte para hacer una labor análoga a la de Suárez pero aplicada al fútbol internacional.

Todo ello, evidentemente, con la supervisión del Grupo Pachuca en cada operación. No parece que la influencia diaria de Jesús Martínez vaya a descender ni en el posible caso del descenso a Segunda. El dueño de Pachuca seguirá teniendo la última palabra en cada movimiento que se concrete en el club carbayón.

Razones del cambio

El paso adelante en reforzar la dirección deportiva con un mimo especial al fútbol internacional llega tras un estudio interno de los movimientos concretados en los últimos años. Pachuca considera que el Oviedo ha hecho contrataciones interesantes dentro de la Liga española, como se puede ver esta misma temporada. Del equipo que salió a competir ante el Atleti, Aarón, Nacho Vidal, Sibo, Hassan, Reina y Chaira fueron fichados desde la Segunda española por la actual dirección deportiva. Calvo también, pero fue una contratación cerrada por Rubén Reyes. El examen del club considera que se ha acertado en los años anteriores, pero no en el actual. Y la conclusión es que, ante las dificultades -por los elevados precios- en España, las oportunidades surgidas desde el extranjero (Carmo, Dendoncker, Ilic, Brekalo…) no han dado el salto de calidad exigido. De ahí la necesidad de más ojos en el fútbol foráneo, más allá del control de Pachuca en América.