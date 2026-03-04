Almada: "No doy nada por perdido, pero es el peor partido de la temporada"

Guillermo Almada, técnico del Oviedo, no se da por vencido. La derrota en Vallecas pesa, pero el uruguayo cree que la situación se puede sacar adelante.

El resumen. "No doy nada por perdido. Es el peor partido que hemos hecho desde que estamos en el club. Nos vimos lentos y agotados. Intentamos recuperar a los jugadores del esfuerzo hecho ante el Atleti. No nos vimos con la chispa necesaria. El resultado termina reflejando cómo jugamos y es lo que merecimos. Les he dicho a los futbolistas que este deorte es un camino espinoso. Tenemos que tratar de levantarnos para que el lunes podamos dar una buena versión".

El vestuario. "Están tocados. Terminamos con un jugador menos porque Borbas se ha lesionado y no teníamos cambios. El vestuario está apenado, pero somos grandes y tenemos que tratar de levantarnos. Quedan muchos partidos y debemos apelar a la rebeldía. Sabíamos que esta situación nos iba a golpear. Pesó mucho el poco tiempo de recuperación".

El descanso. "Yo los vi agotados. No los vi con la chispa habitual. En el primer tiempo se vieron situaciones lentas. No descartamos nada y haremos un análisis profundo. Será difícil para nosotros. A ver cómo se recuperan los jugadores. Vi a muchos jugadores agotados".

El cambio de fecha. "Los principales perjudicados somos nosotros. Tenemos un plantel más reducido y esto nos genera un desgaste. Llorar sobre la leche derramada no es beneficioso, por más que esto es injusto".

El futuro. "Tenemos que dejarnos la vida. Debemos buscar las mejores alternativas para tratar de sacar la situación adelante. El responsable soy yo. Veré el partido de vuelta y lo analizaré".

El mercado de fichajes. "Analizar para fuera no sirve. Debemos analizar internamente para tomar decisiones para solventar loq ue hemos hecho mal todos. No podemos escusarnos. La realidad es la que hay".