Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano: "No entendí el aplazamiento y me molestó por los desplazados"

Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, se pronunció sobre el aplazamiento del duelo en Vallecas del pasado 7 de febrero. "Mi posición es clara. En lo deportivo estuvimos el día antes presentes. No comprendimos el aplazamiento sin apenas ir al estadio (CTA, la Federación y LaLiga). El Oviedo ha salido perjudicado, me molestó mucho ver a los desplazados. Toda la familia de Adrián López, nuestro segundo, se desplazó. Se mira muy poco por ellos. Teníamos dos sancionados, pero sin ellos ganamos al Atleti. Estoy de acuerdo, pero el mayor penalizado ha sido la afición".