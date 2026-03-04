Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano: "No entendí el aplazamiento y me molestó por los desplazados"

"Ganamos al Atleti sin los dos jugadores que no podían jugar ante el Oviedo", dice el técnico de La Franja

Íñigo Pérez, en Vallecas ante el Oviedo

Íñigo Pérez, en Vallecas ante el Oviedo / Efe

Joaquín Alonso

Joaquín Alonso

Vallecas (Madrid)

Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, se pronunció sobre el aplazamiento del duelo en Vallecas del pasado 7 de febrero. "Mi posición es clara. En lo deportivo estuvimos el día antes presentes. No comprendimos el aplazamiento sin apenas ir al estadio (CTA, la Federación y LaLiga). El Oviedo ha salido perjudicado, me molestó mucho ver a los desplazados. Toda la familia de Adrián López, nuestro segundo, se desplazó. Se mira muy poco por ellos. Teníamos dos sancionados, pero sin ellos ganamos al Atleti. Estoy de acuerdo, pero el mayor penalizado ha sido la afición".

