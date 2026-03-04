Martín Peláez y Agustín Lleida, abucheados a la salida del Estadio de Vallecas
Martín Peláez, presidente del Oviedo, y Agustín Lleida, director general azul, se marcharon abucheados del Estadio de Vallecas tras la derrota del conjunto carbayón por 3-0. Los pocos aficionados azules que se pudieron acercar ayer a Vallecas, dado el horario del partido, se quedaron esperando la salida de los jugadores, a los cuales aplaudieron por el esfuerzo realizado en las últimas jornadas. Cazorla, de hecho, se quedó firmando autógrafos un buen rato. Sin embargo, cuando salieron Peláez y Lleida, los pitos inundaron el ambiente mientras ambos directivos se subían al autocar azul.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Fecha de caducidad de la baliza v-16: la DGT confirma que el dispositivo tiene fin de uso y su alternativa
- Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
- El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña
- El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
- Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
- Cambios por circular con nuestro perro en el coche por la entrada en vigor de la 'controvertida Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales': adiós a acariciarlo y sanción de 500 euros