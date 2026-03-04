El Oviedo, ante el partido que nunca se debería jugar: este es el once (con dos cambios) por el que apuesta Almada

El partido que nunca se debería jugar es para el Oviedo una oportunidad para volver a creer. La última, para muchos. Porque de no ganar en el feudo del Rayo las cosas se complicarían sobremanera. A los azules les urge una reacción de números europeos que no parece en condiciones de lograr por calidad de la plantilla, siendo sinceros, pero mientras los números ofrezcan opciones a ellos se agarrará el equipo. Cosas más raras se han visto en el fútbol, eso es cierto. Pero hasta los pensamientos más optimistas necesitan refrendo en resultados, algo que no se está dando tampoco con Almada. Hoy, a partir de las 19.00 horas en un Vallecas con césped en fase de integración, el Oviedo busca precisamente eso, una victoria, un puente hacia la pelea por la permanencia. Ganar sería aumentar dosis de fe. No hacerlo, asumir que el precipicio cada vez está más cerca.

Para muchos el de esta tarde es el partido de la vergüenza. El que deja al aire todos los males de una competición que presume de competir con las mejores y luego muestra sus debilidades a la mínima. Debería haberse jugado el Rayo-Real Oviedo hace tres semanas pero el conjunto rayista tuvo la brillante idea de replantar su césped cuatro días antes de la cita con lluvias intensas en Madrid. ¿Qué podría salir mal? El terreno no arraigó, el tiempo se echó encima y "Papá LaLiga" acudió al rescate para aplazar el partido con la expedición azul ya en Madrid y, lo que es más grave, cientos de oviedistas camino del choque en carretera.

El oviedismo se indignó, el club pidió los tres puntos acusando al Rayo de negligencia, algo que parece más que evidente, y la Federación amagó con darle la razón –parcial– a los azules. Pero en segunda instancia se desdijo y vino a decir, con lenguaje jurídico, que LaLiga es libre de hacer y deshacer, que para eso es su competición. El cambio de presidencia en la Federación ha puesto al ente al servicio de la patronal, solo quedaba contrastarlo en una polémica como esta.

Dejado atrás el asunto jurídico (el Oviedo aún tiene abierta la vía de los juzgados) el partido no le viene a los azules en su mejor momento de confianza. Ni San Sebastián ni el choque ante el Atlético acabaron como se intuía y la herida se va ahondando. Solo ganar en Vallecas permitiría dejar algunos fantasmas atrás.

Sobre el verde, Almada insiste en la misma idea, en morder arriba e incomodar al rival. Lo hará así en un partido que puede estar condicionado por el césped, como ya dejó entrever Valverde, entrenador del Athletic el pasado sábado.

Mantiene idea Almada y muchos de los nombres. Se esperan un par de cambios en el equipo inicial para refrescar las piernas, y así Lucas relevaría a Nacho Vidal y Colombatto recuperaría su sitio en el medio como compañero de Sibo en lugar de Nico Fonseca. Así, el once puede ser el formado por Aarón; Lucas, Calvo, Carmo, Javi López; Sibo, Colombatto; Hassan, Reina, Chaira; Viñas.