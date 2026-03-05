Uno de los capitanes, claro sobre la situación del vestuario del Real Oviedo: "Deberíamos haber competido como si de una final se tratase"

Dani Calvo no tuvo pelos en la lengua a la hora de calificar el desastre de Vallecas. El central del Oviedo, uno de los futbolistas que más ha rendido en las últimas semanas tapando la baja de Bailly y Costas, atendió a los medios tras el 3-0 encajado contra el Rayo con la franqueza que le cracteriza y sin intentar maquillar lo que acababa de suceder. "Sería quedarse en palabras", dijo. Y tenía razón.

"Es una derrota dura", arrancó Calvo. "Confiábamos en este partido aplazado para recortar distancias con la zona de salvación, porque el Rayo era un equipo que estaba ahí implicado en esa zona. Considerábamos el partido como una auténtica final, pero nos hemos quedado en palabras, porque en hechos no". El diagnóstico, claro: "El equipo no ha competido, a diferencia de un Rayo Vallecano que salió con mucha alma, mucha energía, y que salió a ganar el partido". Y la conclusión, más aún: "Así es complicado afrontar una final, es complicado sacar un partido así".

Cuando se le preguntó a qué se debía esa desconexión, Calvo aseguró que "cada jugador tiene lo suyo en su cabeza, pero la sensación es que no todo el mundo ha afrontado el partido como una final ni ha competido como si de una final se tratara". Una crítica pública, sin nombres, pero concisa. "Todos los jugadores que estamos representando al Real Oviedo nos debemos a este club y tenemos que tratar de salvar a este equipo, porque tanto que nos costó subirlo. No queremos volver a Segunda. Eso es lo que no quiero que pase y es lo que he intentado transmitir durante la semana".

El defensor reconoció que la acumulación de partidos decisivos puede generar un desgaste mental, pero lo descartó como excusa. "Somos jugadores profesionales, estamos en plena competición y tenemos que estar preparados para gestionar estos momentos. Estas finales nos las hemos buscado nosotros y no podemos afrontarlas como hemos hecho hoy". Y fue tajante sobre los mínimos exigibles. "Siempre digo que tenemos que dar unos servicios mínimos, que es competir, tener intensidad, tener hambre".

El aplazamiento del partido y la presencia de Chavarría y Pathé Ciss (dos jugadores que habrían cumplido sanción de haberse jugado en la fecha original) fue otro de los asuntos sobre la mesa. Calvo, a diferencia de otros compañeros y del propio cuerpo técnico, optó por no darle importancia. "A mí no me afecta nada. Sí que es cierto que hubieran estado sancionados dos jugadores, pero el Rayo tiene una gran plantilla. No sé a otros, pero a mí en ningún caso el resultado del partido se ve afectado por haber sido aplazado". Tampoco aceptó que el golpe anímico del último minuto ante el Atlético de Madrid hubiera dejado secuelas. "La sensación durante la semana ha sido positiva. Vimos el partido repetido, los aspectos positivos, y eso nos reafirmaba. Pero se ha cortado hoy (por ayer)".

Con el Espanyol en Cornellá en el horizonte del próximo fin de semana, Calvo marcó el camino. "Tenemos que pensar en ese partido y conseguir esa victoria para poder desbloquearnos mentalmente, quitarnos esa mochila, esa losa. Ganar un partido, generar esperanza". Y tuvo un mensaje para la afición que despidió al equipo con aplausos incluso después del 3-0. "Los entiendo, porque ven que el equipo no gana y que sus esperanzas van disminuyendo. Pero les agradezco el apoyo. Sabemos que nos tienen de su lado toda la temporada", zanjó.