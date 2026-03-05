La vuelta más larga del Oviedo: los azules, retenidos en Madrid por lo sucedido en el Aeropuerto de Asturias

Tras la dolorosa derrota por goleada en Vallecas, partido que el Oviedo perdió por 3-0 ante el Rayo, los azules todavía siguen retenidos en Madrid. La expedición carbayona, que tenía previsto entrenarse a las 10.30 horas en El Requexón, no pudo viajar a causa de las condiciones climatológicas. El cuadro de Guillermo Almada tenía prevista su llegada a eso de la 1 de la madrugada. Sin embargo, tuvieron que dar la vuelta a la capital del país por la niebla que había en el Aeropuerto de Asturias.

El club confirmó pasadas las 2 de la madrugada la noticia. El vuelo del equipo azul no pudo aterrizar en Asturias, por lo que el piloto decidió regresar a Madrid a la espera de poder aterrizar el avión carbayón con seguridad. Los jugadores se hospedaron en el hotel Marriott y a la hora en la que se escriben estas líneas, aún continúan allí. Se prevé que los azules puedan coger el avión a las 13.30 horas y lleguen al Aeropuerto de Asturias a las 15 horas.

Esta situación se une a la terrible derrota sufrida ayer por los azules en Vallecas, la cual complica ya mucho las opciones de permanencia en Primera División. Los jugadores, devastados por la situación, tendrán ahora un día menos para preparar el partido ante el Espanyol del lunes a las 21 horas en Cornellá. La sesión prevista para el día de hoy queda suspendida y el Oviedo volverá a entrenarse mañana a las 10.30 horas en El Requexón.

Noticias relacionadas

Ahora, los azules están atentos al parte de bajas, teniendo en cuenta además que jugarán su tercer partido en diez días. Borbas salió lesionado de Vallecas y habrá que esperar para conocer el alcance de la lesión. Costas y Bailly siguen trabajando en sus respectivas lesiones y Ovie Ejaria, que ya se entrena, está a la espera de recibir el "alta deportiva", tal y como dice Almada, entrenador azul. Dendoncker, por su parte, también trabaja para intentar estar en el RCDE Stadium.