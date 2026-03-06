Alberto Reina, sobre la situación del Oviedo: "En Cornellá hay que sumar de tres, ya no queda mucho tiempo"

Alberto Reina, jugador del Real Oviedo, analizó en El Requexón la mala situación que atraviesa el club.

“Estamos en un momento duro, pero tenemos que levantar la cabeza. El lunes tenemos otro partido, eso es lo bonito del fútbol. Cuanto antes juegues es lo mejor. Llevamos dos meses de buenas sensaciones. Hemos estado cerca de ganar partidos. No hay que poner el foco en el pasado, esto pasa rápido. EL equipo no estuvo bien en Vallecas y en Primera, no puntúas”.

“Llevamos un lastre de puntos grande. Van pasando las jornadas y el equipo no gana. Cada partido que viene es más importante que el anterior. Son finales. El lunes nos jugamos la vida. Ya hay que sumar de tres sí o sí porque no queda margen”.

“No tuvimos buenas sensaciones en todo el partido. SI revisamos los momentos en los que nos meten gol son momentos clave. El equipo no estuvo bien, pero esos momentos clave nos mataron. Poner el foco en lo que viene porque esto no para”.

“Queremos pedirle disculpas a la afición. No estuvimos a la altura y a los clubes los hace grande su gente. Aquí la afición es espectacular. Tenemos que darles cosas porque si no será muy duro. Nosotros lo pasamos mal. Pero sobre todo lo pasan mal ellos”.

“Por mala suerte he tenido golpes. Sin embargo, no me ha impedido jugar”.

“Llevo aquí siete meses y no tengo ningún pero. Desde dentro, cada vez está la cosa más difícil, pero tenemos que luchar e ir con todo. Cuanto más difícil es más bonito. Tenemos qe engancharnos a eso. Hemos hecho cosas positivas y tenemos que ir a Barcelona con todo”.