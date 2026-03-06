Andrés Clavijo, nuevo técnico azul: "El objetivo del Real Oviedo es que el Femenino llegue a la Liga F"

Andrés Clavijo (Tenerife, 1973) acaba de llegar, como quien dice, a Oviedo. El técnico se ha hecho cargo del femenino del Oviedo, colista de Primera Federación. El canario llega para tratar de mantener la categoría y llevar al equipo a la Liga F (Primera División), "la aspiración del club".

¿Qué tal en Oviedo?

El ambiente es muy bueno. Desde que llegué me han hecho sentir como en casa, han estado muy pendientes de nosotros y de lo que necesitamos. Estoy muy contento porque no ha sido cosa de un día, sino que ha sido la constante desde que estoy aquí. Estoy convencido de que el paso que he dado de venir aquí es bueno, a un proyecto importante y ambicioso.

¿En qué estado encontró al equipo cuando llegó por primera vez a El Requexón?

Un equipo con mucho talento a nivel individual, pero es verdad que con una losa anímica importante debido a los resultados que han tenido durante el año. Me encontré un equipo que, en estas circunstancias, tenía muchas ganas de salir del pozo.

¿Cuál está siendo la respuesta de las jugadoras?

Trabajar con ilusión de crecer. Mientras las matemáticas digan que podemos salvarnos, trabajarán al cien por cien. En los dos partidos que hemos jugado, el equipo ha sido valiente, atrevido. No hemos tenido el acierto de puntuar, pero no porque no se haya intentado hacer lo que queremos, sino porque hemos cometido errores importantes, sobre todo en defensa. Son ajustes que tenemos que hacer de cara al futuro para que no nos vuelva a pasar.

Quedan pocos partidos, pero los números dicen que todavía es posible lograr el objetivo. ¿Lo ve lejano?

No, no lo veo lejano. Nosotros ahora mismo vamos partido a partido. No podemos pensar más allá del siguiente partido. ¿Por qué? Porque cada fin de semana los contextos son completamente diferentes. A nosotros lo que nos interesa es sumar, ganar como sea. Tenemos que plantear los partidos para poder competirlos muy bien y tener la oportunidad de ganarlos. Y en eso nos ocupa todo el tiempo y los entrenamientos. A nosotros ya no nos preocupa el rival. Lo que nos preocupa y lo que nos ocupa es sumar de tres en tres. El equipo ya ha demostrado que contra rivales de alto nivel sabe competir y puede ganar.

Llega con una amplia trayectoria en Canarias. ¿Cómo se gestó su fichaje por el Real Oviedo?

Muy rápido. Marcos Suárez, el director deportivo, me contactó y de un día para otro fue a por mí. Llegamos a un acuerdo muy rápido porque él tenía las cosas muy claras y yo también. El Tenerife se comportó muy bien, Felipe Miñambres me dejó la puerta abierta. Con el Oviedo no hubo regateos; en pocas horas tomamos la decisión. Creo en el proyecto.

Llama la atención que, a pesar de la situación clasificatoria, haya firmado por otra temporada más.

Noticias relacionadas

Yo no venía por estar en Primera Federación. Creo en el proyecto a pesar de que la próxima temporada estemos en Primera o en Segunda Federación. Querían que estuviera para liderarlo, y si estamos en Segunda, pues iremos a por el ascenso. Y si nos mantenemos, el objetivo sería preparar al equipo para subir a la Liga F, porque el club me ha dejado muy claro que en dos o tres años quieren tener al equipo ahí. Tanto el club como yo estamos en la misma sintonía. Creemos en el proyecto y en las personas que están al cargo. Desde la presidencia, pasando por la dirección general y la deportiva, hasta todos los empleados con los que me ha tocado trabajar. Eso sinceramente no tiene precio.