El Real Oviedo ata a una de sus promesas para el primer equipo

El club asume así un compromiso concreto con su crecimiento, reconociendo el rendimiento que ha mostrado esta campaña en el filial

Dieguito

Dieguito / R. O.

El Real Oviedo ha renovado el contrato de Diego Menéndez, "Dieguito", hasta el 30 de junio de 2028. El centrocampista, uno de los pilares del Vetusta en su brillante temporadade Segunda Federación, extenderá así su vinculación con el club dos temporadas más.

Formado en la cantera azul desde 2011, cuando llegó procedente del San Juan de La Carisa, el mediapunta de la generación del 2005 ha recorrido todas las categorías inferiores del club. En sus primeros años como jugador del Oviedo ya apuntó maneras al proclamarse campeón de España en categoría benjamín, y este curso ha confirmado su proyección en el filial: 23 partidos, cinco goles y 1.694 minutos con Roberto Aguirre, que lo tiene como fijo en un Vetusta que actualmente lidera su grupo. Ya debutó con el primer equipo en la Copa del Rey ante el Castellón.

El siguiente paso en su desarrollo llegará la temporada 2026/27, cuando Dieguito pasará a trabajar en dinámica de primer equipo. El club asume así un compromiso concreto con su crecimiento, reconociendo el rendimiento que ha mostrado esta campaña en el filial.

