El Real Oviedo, perjudicado en la jornada “retro” de LaLiga: no podrán jugar con la nueva camiseta azul
El cuadro carbayón, que jugará ante el Celta en Balaídos, tendrá que improvisar una nueva elástica
El Real Oviedo tiene previsto participar en la Jornada Retro de LaLiga, pero no podrá hacerlo con la equipación que tenía reservada para conmemorar su centenario. El motivo es que la camiseta conmemorativa es azul, el mismo color que la equipación retro que el Celta de Vigo lucirá como local en Balaídos, donde ambos equipos se enfrentarán en esa jornada.
Para ese partido, el club deberá diseñar una equipación alternativa que no sea azul. La Jornada Retro LALIGA da forma a “la colección que nunca pasará de moda”, una propuesta que convierte la historia de los clubes en tendencia contemporánea. Las equipaciones participantes serán presentadas el próximo jueves 19 de marzo en la MBFWMadrid, llevando el legado del fútbol español a uno de los principales escaparates internacionales de la industria creativa. Una unión natural entre fútbol y moda que trasciende el terreno de juego y sitúa la identidad de los clubes en el centro de la conversación cultural.
Jaime Blanco, director de Oficina de Clubes de LALIGA, ha destacado que “la Jornada Retro es una oportunidad única para rendir homenaje a la historia de nuestros clubes y a los símbolos que han marcado a varias generaciones de aficionados. Es una forma de traer el pasado al presente y de seguir construyendo experiencias y forjando el legado que conecta emocionalmente con la afición. Que esta colección se presente en La Gran Semana de la Moda Española es el escaparate perfecto para proyectar esa identidad más allá del terreno de juego y situar el fútbol en el centro de la conversación cultural y creativo”.
