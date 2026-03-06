Subsanar los garrafales fallos cometidos en la planificación deportiva puede voltear la situación: la opinión de Toño Bernardo

Desde que Jesús Martínez nos visitara en octubre para justificar el despido de Paunovic y explicarnos que de la mano de Luis Carrión, Europa era nuestra meta, no hemos vuelto a saber más de él. Tan solo conocemos que embarcó en silencio a Fonseca y Borbas en vuelo directo hacía España, sumando los dólares que caerían en su bolsillo por ambas operaciones, sin preocuparse ni lo más mínimo por abocar al Oviedo al descenso.

Ni ha regresado a Asturias, ni ha vuelto a abrir más la boca sobre nuestro club. La calculadora es lo único que funciona sin parar en las oficinas centrales de Pachuca. ¡Echa humo! Pensar que el máximo accionista del club está actuando con cobardía no parece en absoluto alejado de la realidad.

La estructura deportiva del Oviedo seguirá igual

Nos adelanta LA NUEVA ESPAÑA que con el objeto de corregir errores, cara a la próxima temporada, están buscando profesionales que se encarguen del mercado internacional, pues el nacional queda para Suárez. Como no podía ser de otra manera, toda esa estructura deportiva se supeditará a la aprobación y supervisión de Jesús Martínez y Lleida. Les resumo: todo seguirá igual, pero pagando algunos abultados sueldos más. Nuestro máximo accionista, con complejo de Piterman, gusta de intervenir en ese tipo de decisiones deportivas, cuando lo que debiera hacer la propiedad es organizar correctamente el club, de manera profesional, delegando responsabilidades en función de los conocimientos futbolísticos. Eso no va a pasar con Pachuca.

No rentabilizarían su negocio y el mercado de invierno lo ha evidenciado: muy por delante del interés del Real Oviedo, figura el negocio del Grupo y los beneficios que les reportan los futbolistas que ellos manejan. No hay más. Pueden edulcorarlo de mil maneras y fichar a decenas de directores deportivos que, al final, el funcionamiento va a ser el mismo. Cuando se trabaja de forma tan amateur, el fracaso es la única meta alcanzable.

Jesús Martínez y Agustín Lleida no son directores deportivos

Ni Jesús Martínez ni Agustín Lleida son directores deportivos, por mucho que presuma de título el oscense. Lo siento. Trabajar de director deportivo en Costa Rica viene a ser lo mismo que ser experto en curling en España. Su único objetivo será meternos a calzador a los futbolistas de Pachuca y Monge. Van a fichar sin ser profesionales de la materia. Empresario el uno y preparador físico el otro, el análisis de mercado excede de sus conocimientos. Les vendría fenomenal a ambos recordar que por muy rápido que corra un cerdo, podrá ser un cerdo veloz, pero jamás un caballo de carreras.

El Oviedo necesita profesionales, no amigos

En cualquier empresa que funcione correctamente, al analizar la gestión y observar unos resultados deficientes, lo primero que se plantearían es si las personas que han llevado a cabo esa labor son las idóneas. Aquí no. Confianza plena en los mismos que nos han conducido al fracaso.

Voy a decir una perogrullada, aunque tal y como funciona actualmente al Oviedo pudiera no serlo tanto, pero al igual que para armar un buen equipo de fútbol hay que fichar a buenos futbolistas y entrenadores, para que el club funcione correcta y exitosamente, debemos contar con adecuados directores generales, directores deportivos y profesionales en general. No amigos. Profesionales de éxito, gente válida que no tiene por qué decir amén a todo lo que venga desde la propiedad. Personalidad y profesionalidad. Paunovic dio una lección de ambas y por eso estamos en Primera y por esa misma razón lo cesaron.

Rafael Monge, Jesús Martínez y el particular Rasputín

Ahora parece que tanto el Valladolid como el Oviedo cuentan con su particular Rasputín. El agente de futbolistas Rafael Monge susurra al oído de Jesús Martínez y el "bueno" de Chucho, cual zarina embelesada por sus encantos, corre laudo a materializar sus peticiones. Los resultados han sido desastrosos. Recuerden que a los Romanov ni las joyas ni el dinero les privaron de una muerte dolorosa y temprana.

Pachuca aún está a tiempo de rectificar

Pensando como pienso todo lo expuesto con anterioridad, también les voy a confesar que en el fondo envidio a la gente de Pachuca. Tienen la opción de rectificar, de hacerlo bien, de profesionalizar el club, de tomar decisiones coherentes, acertadas y de revertir el escenario. Ellos conocen a la perfección los errores cometidos. Es básico no tropezar nuevamente en la misma piedra.

Lo de esta temporada no tiene solución. Han destrozado todo lo conseguido con anterioridad, pero si subsanan los garrafales fallos cometidos en la planificación deportiva y en la posterior toma de decisiones, pueden voltear la situación y volver a insuflar esperanza e ilusión en este club. De esa manera, todos, incluidos ellos, ganaremos. Pero sin camino alguno en el horizonte, veremos hasta dónde consiguen llegar antes de despeñarse al vacío.