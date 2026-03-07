Un equipo de competición europea quiere pagar por Javi Rozada por su desempeño en Chipre: jugaría Conference la próxima semana

El entrenador asturiano Javi Rozada, con pasado en el Real Oviedo y en el Avilés, tiene sobre la mesa una oferta para hacerse cargo del AEK Larnaca, club chipriota que compite en la Conference League. El equipo se ha fijado en el técnico carbayón para terminar la presente temporada y está dispuesto a abonar una cantidad considerable por su traspaso. Las tres partes se encuentran negociando en estos momentos.

Rozada no es ajeno a Chipre. El técnico asturiano ya entrena actualmente en el país, al Krasava, lo que facilita su conocimiento del fútbol de la isla. El salto al AEK Larnaca supondría para él un paso adelante significativo en su carrera: por primera vez dirigiría a un equipo en competición europea.

El club chipriota tiene precisamente el próximo jueves un partido de Conference League, ante el Crystal Palace en Londres, lo que da una idea del nivel al que se incorporaría Rozada. En la plantilla del AEK Larnaca militan además dos futbolistas con pasado reciente en el Real Oviedo: Jimmy y Álex Cardero, este último cedido en el club chipriota hasta final de temporada.