El Vetusta supo ascender: el filial azul lleva las mismas derrotas que victorias suma el Oviedo

Tres derrotas acumula el Vetusta en toda la temporada. Las mismas que suma el primer equipo en victorias esta temporada en Primera División, donde marcha colista. La paradoja resume bien el curso del Real Oviedo como institución. Los tres equipos que ascendieron la pasada campaña (el primer equipo a Primera División, el femenino a la Primera Federación y el filial a Segunda Federación) afrontan realidades muy distintas unos meses después. El conjunto de Roberto Aguirre es el único que ha respondido a la altura de la categoría. El primero y el femenino marchan en los últimos puestos de sus respectivas tablas con serias dificultades para mantenerse.

Y es que el Vetusta llega a la jornada 26 de Segunda Federación con 52 puntos, 15 victorias, 7 empates y apenas 3 derrotas en 25 partidos. Mañana visita al Ourense, séptimo clasificado, y podrán tratar de arrebatarle el liderato al Fabril, que ha ganado al Rayo Cantabria por 2-1. El Fabril está ahora un punto por encima del Vetusta, por lo que una victoria o un empate le bastaría al filial azul para liderar de nuevo la tabla.

La solidez del Vetusta no es casualidad. La secretaría técnica trabajó con criterio para armar un equipo capaz de asumir el salto a Segunda Federación sin acusar el cambio de nivel, aunque la mayoría de jugadores ya sobresalían en Tercera. Los fichajes encajaron en el perfil que demanda Aguirre y el resultado está en los números: 43 goles a favor, 21 en contra, segundo mejor ataque del grupo y una de las defensas más fiables. En varios tramos del campeonato el Vetusta ha liderado la clasificación, y en ningún momento ha bajado de las posiciones de cabeza. Jugadores como Espi, Berzal o Joaquín Delgado han tenido peso en el equipo y sostienen las señas de identidad que ya funcionaron en el ascenso desde Tercera la temporada pasada: orden, competitividad y protagonismo de la cantera.

El nombre propio de la temporada es Joaquín Delgado. El ariete es el máximo goleador de Segunda Federación en lo que va de curso, un rendimiento que el mercado de invierno no dejó pasar. El Barça B se hizo con su cesión hasta final de temporada, aunque el Oviedo blindó la operación con una cláusula millonaria. El plan del club es que Delgado forme parte del primer equipo la próxima temporada.

El Vetusta, tras muchos años, parece estar empezando a funcionar como cantera real para el primer equipo, algo que el Grupo Pachuca quiso desde su llegada a Oviedo, y el siguiente en incorporarse será Dieguito. El club ya apostó por él con una renovación de contrato y la hoja de ruta es clara: la temporada que viene estará a las órdenes del técnico del primer equipo. Su caso no es el único; varios futbolistas del filial están llamados a dar el salto en los próximos años.

Pero, a la espera de conocer su futuro, los jugadores están haciendo grande al Vetusta. Al cuadro azul todavía le quedan ocho jornadas por delante para decidir si esta temporada acaba con título y con ascenso a Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español. Lo que ya tiene el Vetusta, en cualquier caso, es el mejor argumento de la temporada dentro de la institución azul.