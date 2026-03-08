Almada pierde tres piezas para la cita de Cornellá: dos líneas afectadas

El Real Oviedo ha puesto rumbo a Barcelona esta tarde para jugar mañana a partir de las 21.00 horas el choque de Liga que cierra la jornada ante el Espanyol en Cornellá. Almada no puede contar con tres lesionados que se unen a la baja ya conocida de David Costas, con el que se prefiere tener más cuidado. Se trata de los casos de Leander Dendoncker, Lucas Ahijado y Thiago Borbas.

El primero de ellos ya estuvo ausente antes de la cita de Vallecas por unos problemas físicos y sigue ausente en las sesiones. A el se han unido Lucas y Borbas, con lo que Almada tiene bajas en defensa y en ataque, además de la de David Costas que parece en la recta final de su recuperación pero aún no entra en los planes por precaución.

La lista está compuesta por 21 jugadores, que son los siguientes:

Porteros: Moldovan y Aarón Escandell.

Defensas: Nacho Vidal, Dani Calvo, David Carmo, Eric Bailly, Rahim y Javi López.

Medios: Colombatto, Nico Fonseca, Sibo, Ovie Ejaria, Santi Cazorla, Ilic y Alberto Reina.

Extremos: Agudín, Thiago Fernández, Hassan e Ilyas Chaira.

Delanteros: Forés y Fede Viñas.