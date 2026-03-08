La defensa de Almada de uno de los futbolistas más criticados del Oviedo: “Es muy bueno; Paunovic insistió mucho en su fichaje”

Con ánimo de revancha. Así afronta el Real Oviedo el choque de mañana ante el Espanyol que cerrará la jornada en Primera. En su intervención de esta mañana ante los medios, Guillermo Almada habló de la situación del equipo y defendió la aportación de uno de los futbolistas más criticado esta temporada.

Sensaciones en el vestuario. “Hemos hecho autocrítica y queremos tener una revancha y el fútbol nos pone un partido a los 5 días para poder redimirnos,. Se nos ve mejor y con ganas de jugar, es lo mejor que nos puede pasar. Para levantarnos hay que jugar y ganar”.

Vallecas. “Nos faltó jugar mejor. Fue un mal partido desde todos los puntos de vista. No tuvimos coordinación con la pelota, con muchas pérdidas. Nos generó desgaste, teníamos que estar más atentos. Fue nuestro peor partido, espero que nos deje enseñanzas y cambiar la imagen”.

Cansancio de los futbolistas. “Los noté más recuperados que en la previa del choque ante el Rayo, los veo mejor. En el entrenamiento de ayer estuvieron muy bien, priorizamos la recuperación. Los veo frescos, y tenemos un día más. La intensidad ante el Rayo fue menor que ante el Atlético, estamos convencidos de que llegamos mejor que ante el Rayo”.

Los tocados. “Están mejor. David Costas está con precauciones, sobre todo por la parte climática. Vamos a entrenar y ver cómo están todos. Tomaremos la determinación. Dendoncker y Borbas están mejor”.

El rival. “No es sencillo. Por la situación nuestra y porque ellos tienen buenos futbolistas. Hay que recuperar nuestra identidad de lo muy bueno que estábamos haciendo. Queremos estar con la frescura de la mayoría de los partidos”.

La delantera. “A Borbas le veo mucho mejor, se acerca al nivel de Brasil, depende de circunstancias, como el nivel de Viñas, que ha sido bueno. Ojalá se recupere rápido y no se corte su evolución. Lo que te da el nivel es continuidad en los entrenamiento y jugar. Tuvo buenos minutos en Vallecas”.

Rotaciones. “Analizamos hacer rotaciones, hay alguna problemática más interna. Igual no son muchas las que podemos hacer, por lesiones y molestias. Mos lo planteamos.

Ilic. “Es muy buen futbolista. Paunovic insistió mucho en su fichaje, le ha costado adaptarse a la liga española, es cierto, pero le vemos más comprometido, con más nivel en los entrenamientos. Es muy buen futbolista. No tenemos plantilla numerosa y necesitamos de todos. Cuando vemos mejor a un jugador le damos minutos porque necesitamos variantes, sobre todo en la fase ofensiva”.