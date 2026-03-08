Con Luka Ilic y Thiago: El Oviedo, con cuatro novedades en el once para reaccionar ante el Espanyol

Vallecas ha supuesto un golpe difícil de digerir para el Oviedo de Almada. Porque con los resultados dándole la espalda al equipo, al menos quedaba la imagen. La mejora en las prestaciones parecía evidente, aunque siempre sucedía algo que alejaba a los azules de la tarde redonda, esa que acaba con la barriga llena con los tres puntos. Pero el sopapo de Vallecas hizo temblar los cimientos del proyecto del charrúa y ahora, de cara al viaje a Barcelona, el entrenador ha modulado su mensaje: se trata de aprovechar esta oportunidad en forma de revancha. El Espanyol, a partir de las 21.00 horas, recibe en Cornellà, lugar de malos recuerdos para el oviedista, a Almada y sus chicos y mide su capacidad de reponerse al momento más duro con este entrenador.

Y para tratar de darle la vuelta a la tortilla, Almada agitará el equipo. Esta vez sí, hay rotaciones en el once. Quizás la experiencia de Vallecas ha pesado —Almada dijo tras el choque que había visto a los suyos cansados, sin chispa— o puede que solo sea una cuestión de buscar la mejor versión con otros actores. El caso es que en Cornellà se cuelan en el equipo inicial cuatro futbolistas nuevos respecto a la peor tarde en Vallecas.

Uno es obligado. Lucas se ha caído de la lista después de ausentarse en las últimas sesiones por unos problemas físicos y Nacho Vidal recupera su sitio en el once. Además, Nico Fonseca hará de compañero de Sibo en ese doble pivote en el que solo el ghanés parece indiscutible para Almada.

Las principales novedades se sitúan en los costados de ataque. Renovación total en esa parte del campo. A Hassan y Chaira les toca descansar en esta ocasión y serán Luka Ilic y Thiago Fernández los que inicien el choque de primeras. La opción del argentino se barruntaba desde su llegada. Ha dejado buenas sensaciones, mezcladas eso sí con errores propios de la edad, pero todo hace indicar que es un futbolista con muy buena pinta. Su problema era la inactividad de los anteriores meses, pero una vez superado ese primer tramo de adaptación, Almada le premia con la banda izquierda, desde donde debería ofrecer desborde y desparpajo.

Lo de Ilic sí es algo más sorprendente. No contó para Carrión ni tampoco parecía hacerlo para Almada. Pero el charrúa ha ido dándole cabida poco a poco en sus planes. En los dos últimos choques salió desde el banquillo, y ahora le ha encontrado sitio en la banda diestra. “Es muy bueno, Paunovic insistió en su fichaje”, justificó ayer Almada la apuesta en las últimas semanas por el serbio. Queda por ver ahora si todos los meses que han pasado desde su llegada le han servido para entender que en la Primera española no basta con ser “muy bueno”, que hay que salir con otra marcha. Almada, de momento, parece dispuesto a darle una oportunidad.

Así, el once que el uruguayo ponga en liza esta noche podría ser el formado por Aarón Escandell; Nacho Vidal, Dani Calvo, Carmo, Javi López; Sibo, Nico Fonseca; Ilic, Reina, Thiago Fernández; Fede Viñas. Completan la lista de 21 los siguientes futbolistas: Moldovan, Costas, Bailly, Rahim, Colombatto, Santi Cazorla, Agudín, Ilyas Chaira, Hassan y Álex Forés.