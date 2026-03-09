Cuidado con él: "Dolandinho" no frena

Trata el Espanyol de escapar de la crisis en la que anda metido este 2026 en el que aún no conoce la victoria. De equipo revelación en la primera vuelta ha pasado ahora a conjunto con peor bagaje. Insta Manolo a los suyos a ser otra vez ganadores y ante la visita de un Oviedo del que no se fía y al que ha halagado en la previa se pondrá en manos de Tyrhys Dolan (Manchester, 2001) para tratar de acelerar en la bandas. No lo tendrá sencillo Javi López ante un extremo que impresionó en sus inicios en Cornellá.

No le costó entrar por el ojo del aficionado del Espanyol con ese estilo de encarar, eléctrico, que suele gustar en la grada. Las dudas con su adaptación desde Inglaterra, fichó en verano del Blackburn, no tardaron en solventarse y los seguidores le acogieron con tanta ilusión que le crearon un par de apodos que hablan de su impacto inicial: "Dolandinho" o "Maradolan".

Su impacto ya no es tan pronunciado como al principio pero atesora buenos números con los de Manolo: 25 partidos, 19 como titular. Aunque solo un gol en su curriculum, 4 asistencias adornan su primera temporada en España.

Fuera de los terrenos de juego, Dolan es uno de los abanderados en la defensa de la salud mental. Su sensibilidad por este tema se fraguó tras el suicidio de su mejor amigo, Jeremy Wisten, en 2020. Por él, que fue compañero suyo en categorías inferiores, luce el dorsal 24: fue el día de octubre en el que falleció. Para mentalizar sobre la importancia de cuidar la salud mental, el extremo colabora con la organización Go Again, que ayuda a futbolistas jóvenes que atraviesan momentos complicados.

Valorado en 10 millones de euros por Transfermarkt, Dolan goza ahora de la condición de "estrella" en la competición española, eso que reclamaba en su presentación en el Espanyol. Atrás quedan esos tiempos en los que no le auguraban ningún futuro en el fútbol por su escasa estatura. Ahora, los 170 centímetros de fútbol vertiginoso son la principal amenaza para la defensa del Oviedo en su enésimo intento por agarrarse como sea a la carrera por la salvación en Primera.