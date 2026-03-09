El entrenador del Espanyol no se olvida del ascenso ante el Oviedo: "No me lo podrá quitar nadie"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, augura que el partido contra el Oviedo, pese a ser el colista, será "complicado" y afirmó que "la presión es ganar siempre", más allá del puesto en la clasificación del rival. Manolo destacó que su equipo no se puede "conformar" y le instó a volver a la dinámica de ser un conjunto "ganador". "Es el Oviedo, como si fuera el Mallorca o el Madrid, da igual. Hay que ganar", insistió.

Sobre el Oviedo, señaló el entrenador: "A nivel de transición, anda bien, y en el juego directo es bastante ganador. Tiene llegada y peligro desde el exterior. Es complicado en muchos aspectos. Con la llegada de Almada ha mejorado sus resultados y es un partido complicado".

Preguntado por el partido contra el Oviedo de la final del torneo de ascenso a Primera (2-0), en junio de 2024, reconoció que se trata de un "recuerdo para toda la vida". "Es imborrable. Pase el tiempo que pase, no me lo podrá quitar nadie ni a mí ni al club", subrayó.

La baja de Edu Expósito por sanción provocará cambios en el planteamiento del técnico, pero no será "un cambio drástico de sistema". Manolo explicó que se trata más bien de alterar la "colocación" para atacar o defender, pero no quiso dar excesivos detalles.