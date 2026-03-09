El entrenador del Espanyol no se olvida del ascenso ante el Oviedo: "No me lo podrá quitar nadie"
Manolo alabó el estilo del Oviedo en la previa del choque en Cornellá
Agencias / N. A.
El entrenador del Espanyol, Manolo González, augura que el partido contra el Oviedo, pese a ser el colista, será "complicado" y afirmó que "la presión es ganar siempre", más allá del puesto en la clasificación del rival. Manolo destacó que su equipo no se puede "conformar" y le instó a volver a la dinámica de ser un conjunto "ganador". "Es el Oviedo, como si fuera el Mallorca o el Madrid, da igual. Hay que ganar", insistió.
Sobre el Oviedo, señaló el entrenador: "A nivel de transición, anda bien, y en el juego directo es bastante ganador. Tiene llegada y peligro desde el exterior. Es complicado en muchos aspectos. Con la llegada de Almada ha mejorado sus resultados y es un partido complicado".
Preguntado por el partido contra el Oviedo de la final del torneo de ascenso a Primera (2-0), en junio de 2024, reconoció que se trata de un "recuerdo para toda la vida". "Es imborrable. Pase el tiempo que pase, no me lo podrá quitar nadie ni a mí ni al club", subrayó.
La baja de Edu Expósito por sanción provocará cambios en el planteamiento del técnico, pero no será "un cambio drástico de sistema". Manolo explicó que se trata más bien de alterar la "colocación" para atacar o defender, pero no quiso dar excesivos detalles.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la capital
- Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
- La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
- La suerte sonríe a Oviedo: una administración de la ciudad reparte 600.000 euros de la Lotería Nacional
- Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario