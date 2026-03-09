El mejor fútbol se vive en el Tartiere: llévate una entrada doble y disfruta en directo del Real Oviedo-Valencia
Participa en el sorteo que organiza LA NUEVA ESPAÑA y acude al partido el próximo sábado 14 a las 18:30
L. L.
LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo del partido que enfrentará al Real Oviedo frente al Valencia el próximo sábado 14 de marzo a las 18.30 horas.
Si quieres ser uno de los afortunados que disfrute del partido en el Carlos Tartiere, solo tienes que participar en el sorteo que te trae este periódico. ¡Podrás llevarte la entrada doble que está en juego y disfrutar del fútbol de primera!
