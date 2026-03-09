La sorprendente explicación de Almada sobre los cambios en su once: “Buscaba refrescar el equipo por los que están en el Ramadán”

Guillermo Almada lamentó que el gol azul no sirviera para darle continuidad al juego de los suyos pero subrayó la reacción del segundo acto. Con todo, un empate que le sirve de poco a los azules en la tabla.

Lectura del choque. “Me quedo más conforme con el segundo tiempo, tuvimos más pelota y recuperamos más cerca de su portería y situaciones más claras. No pudimos anotar lamentablemente, me quedo con distintas sensaciones, En la primera parte corrimos mucho detrás de ellos, fue peor. Recuperamos la esencia de lo que veníamos buscando”.

Razones de la superioridad local en el primer tiempo. “Mucho mérito del Espanyol que jugó muy bien, nos quitó la pelota y nosotros la perdíamos muy rápido. Intentamos corregir en el descanso y los cambios nos dieron soluciones. Fue un poco de todo”.

Los cambios en las bandas. “Buscaba refrescar el equipo por los que están haciendo el Ramadán, que están en una situación compleja. Por ciertas circunstancias, estaban agotados y tratamos de refrescar las bandas. Además, Thiago e Ilic precisan de minutos aunque lic no es la banda su posición natural”.

Otra ventaja perdida. “Hay que seguir trabajando, no es circunstancial, debe de haber algo de todo, de la cabeza, de los errores, para que este punto valga tenemos que ganar de locales ante el Valencia.

Sensaciones mejores. “Desde mi punto de vista tenemos margen de mejora, pero nos siempre tienes tiempo de trabajo, a veces priorizas la recuperación de los jugadores. Ante el Rayo se vio el esfuerzo ante el Atleti, y eso que no pudimos ganar, aunque lo merecimos. Hay que seguir por este camino. Hay que mejorar la intensidad, que es fundamental para la mejora”.

Ocasiones falladas. “Pudimos haber ganado, tuvimos las más claras en el segundo tiempo, más allá del control del Espanyol en el primer tiempo. No estamos conformes, queríamos ganar. Estuvimos cerca de ganar, también de perder. Cerramos filas y apuntamos al Valencia ya”.