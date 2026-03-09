El Trofeo Herrerita del Centenario del Oviedo ya tiene finalistas: un mito de los 90, una asociación ejemplar y la trabajadora más histórica del club

Bento, Les Sacaveres y Vicky Rubiera, candidatos al premio Herrerita de la temporada del Centenario

Como sucede cada año, la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo (APARO) entregará en los festejos del aniversario, en esta ocasión centenario, su tradicional trofeo Herrerita, destinado a aquella persona o entidad con un especial desempeño por fomentar los valores del oviedismo. Las peñas han comunicado los nombres de los tres finalistas, representantes de ámbitos muy diferentes del oviedismo.

El primer finalista es el exjugador azul Paulo Bento. El que fuera futbolista del Real Oviedo entre 1996 y 2000, con el equipo en Primera División, es uno de los propuestos por la APARO. “En el campo destacó por su inteligencia táctica y su capacidad para organizar el juego, tanto en labores defensivas como en la salida de balón. Era el equilibrio, el criterio y la voz que ordenaba al equipo; la auténtica extensión del entrenador sobre el césped. En ausencia de Berto, asumió además el brazalete de capitán, símbolo de liderazgo y respeto dentro del vestuario”, indican en su comunicado.

“Pero más allá de lo deportivo, Paulo Bento dejó una profunda huella en la afición. Siempre ha manifestado públicamente que lleva al Real Oviedo muy dentro, recordando sus cuatro años en la ciudad como una etapa inolvidable tanto para él como para su familia. Su compromiso, su liderazgo y su permanente cariño hacia el club le convierten en un ejemplo claro de oviedismo más allá de las fronteras”, dicen las peñas.

El segundo candidato es la asociación de oviedistas que echó a andar en 2023 Les Sacaveres, con el objetivo de “recuperar, preservar y poner en valor la historia del Real Oviedo”. Para las peñas, “su actividad ha sido intensa y ejemplar. Han organizado exposiciones temáticas que han recorrido toda Asturias, dedicadas a figuras y elementos fundamentales del club como Isidro Lángara, las históricas camisetas de Joluvi, los internacionales que vistieron la elástica azul o los capitanes que marcaron época”.

Consideran que la asociación representa “un oviedismo activo, cultural y comprometido, que entiende que el futuro del club también se construye cuidando y difundiendo su historia”.

La tercera candidata es una trabajadora del club, Vicky Rubiera, empleada del Real Oviedo desde 1989. “Uno de los rostros más reconocibles y queridos del club para miles de oviedistas”. Defiende la APARO que “quienes pasaron por las oficinas del club para realizar cualquier gestión saben que detrás de cada trámite había una sonrisa, una palabra amable y un compromiso absoluto con su trabajo. Vicky Rubiera no solo desempeñó una labor administrativa; fue punto de encuentro, ayuda constante y reflejo del trato humano que distingue al oviedismo”.