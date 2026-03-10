Aarón se abre con LA NUEVA ESPAÑA tras el duelo en Cornellá: "Si no encajamos somos difíciles de batir"

Aarón Escandell volvió a ser el último muro. El portero del Oviedo firmó otra actuación de alto nivel en el RCDE Stadium, con paradas clave ante Romero, Dolan y Roberto que sostuvieron el empate a uno con el que los azules regresaron de Cornellá. El valenciano respondió a las preguntas de LA NUEVA ESPAÑA, único medio desplazado en Barcelona, tras el choque con el semblante serio. Sabe que un punto, con la situación que atraviesa el equipo, sabe a poco.

"Son dos lecturas muy diferentes", arrancó el guardameta cuando se le preguntó por las dos mitades del partido. La primera, de claro dominio del Espanyol, en la que el Oviedo apenas conectó tres pases seguidos en campo rival y vivió prácticamente de espaldas al arco de Dmitrovic. La segunda, con los cambios de Almada y el equipo más enchufado, fue otra historia.

Pero Aarón quiso ir más allá del propio choque y situarlo en un contexto más amplio: el de la herida abierta por Vallecas. "Le doy también lectura respecto al partido contra el Rayo Vallecano", dijo. "Queríamos pasar página, queríamos dar otra imagen respecto a la que dimos allí, que no nos representa. Y creo que el equipo lo ha dado todo".

Esa mejora de imagen, con sus matices, fue visible en la segunda parte. Con Colombatto, Chaira y Hassan sobre el césped desde el 56, el Oviedo empujó, creó ocasiones y estuvo cerca de llevarse los tres puntos. Chaira chutó a las manos de Dmitrovic, Hassan rozó el gol de cabeza y Javi López besó el poste. El portero lo resumió. "En la segunda ajustamos esos pequeños cambios y mejoras que tenemos que hacer. Se ha visto otro equipo , fuimos a por la victoria".

Con todo, un punto. Y la pregunta obvia: ¿sirve de algo? "Sí, por supuesto, porque ahora vienen dos partidos, sobre todo el primero de casa, que es contra el Valencia, que tenemos que ganar sí o sí". Y después, añadió, un duelo directo fuera: "Luego nos toca el Levante, allí en Valencia. Pienso que estas próximas dos jornadas son súper importantes para nosotros".

Se le señalaron sus intervenciones. Las de siempre: decisivas, en el momento justo. "Es mi trabajo, soy portero, esta es mi profesión y la amo", respondió. "Es verdad que he tenido bastante trabajo, pero en otros partidos no he tenido tanto y he encajado igual. Hoy he tenido más".

Sobre el gol encajado, un error colectivo en el que fallaron Javi López, Carmo y la dupla Calvo-Vidal para dejar a Kike solo ante el remate, el portero tendrá que ver de nuevo las imágenes. "Fallo en cadena", admitió. "Quizás estábamos un poquito desajustados en defensa, demasiados movimientos de basculación hacia fuera. Pero tengo que ver la repetición tranquilamente, porque son milésimas de segundo y hay que analizarlo bien". Una caída en la concentración defensiva en el peor momento, en el tramo en que el Oviedo se había puesto por delante. La misma historia de tantas tardes.

El mensaje, en cualquier caso, fue el de pasar página rápido y mirar al frente. "Más allá de que podemos jugar mejor o peor, de que en algún momento suframos más o suframos menos, lo importante es competir. Dejarlo todo, ser honestos y correr hasta que no podamos más", insistió el arquero, en la línea de lo que también trasladó Almada en sala de prensa unos minutos antes.

Noticias relacionadas

Y la mirada ya puesta en el Valencia. Aarón fue directo al mensaje que quería lanzar. "Un gol de culo, un gol de suerte, pero hacernos fuertes, intentar no encajar, porque si no encajamos somos un equipo muy difícil de batir", zanjó.