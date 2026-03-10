Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un exjugador del Real Oviedo, expulsado de por vida por culpa de las apuestas deportivas

La MLS ha sancionado con la expulsión definitiva a Yaw Yeboah por haber apostado en partidos de la competición, incluidos encuentros de sus propios equipos

Linares, junto a Yeboah, se lamenta al final del partido

Linares, junto a Yeboah, se lamenta al final del partido / JULIAN RUS

O. O.

La MLS ha sancionado con la expulsión definitiva a Yaw Yeboah, exjugador del Real Oviedo, y a Derrick Jones, ambos exfutbolistas del Los Angeles FC, por haber apostado en partidos de la competición, incluidos encuentros de sus propios equipos.

La liga norteamericana determinó que los dos futbolistas participaron en actividades de apuestas ilegales a lo largo de las temporadas 2024 y 2025. Entre los casos documentados figura que ambos apostaron a que Jones recibiría una tarjeta amarilla en un partido disputado el 19 de octubre de 2024, resultado que efectivamente se produjo.

Noticias relacionadas

La MLS señaló que facilitaron información confidencial a terceros sobre su intención de provocar amonestaciones. No obstante, la institución precisó que no ha encontrado evidencias de que estas conductas alteraran el resultado de ningún encuentro.

TEMAS

