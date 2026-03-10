El Oviedo hace oficial los dos primeros participantes del partido del centenario entre los amigos de Cazorla y Esteban
Joaquín y Javi Navarro estarán presentes en el duelo del próximo 28 de marzo
O. O.
El Oviedo comienza a anunciar a los futbolistas que participarán en el partido del centenario que enfrentará a los equipos de amigos de Cazorla contra los de Esteban. Joaquín, leyenda del Betis y excompañero del Mago en su etapa con el Málaga, jugará en el equipo del llanerense, mientras que Javi Navarro, aguerrido central que compartió vestuario con Esteban en el Sevilla, volverá a calzarse las botas para estar en el cuadro que formará el exportero azul. Son los dos primeros futbolistas que el club azul ha anunciado, aunque no tardarán mucho en anunciar los siguientes, puesto que el partido se disputará el próximo sábado, día 28 de marzo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- La Guardia Civil investiga la aparición de piedras que pincharon varios coches en la carretera nacional 634
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
- Un gran despliegue policial evita una reyerta entre bandas desencadenado por el robo de una cadena de oro en Oviedo
- Una inversión de 1.000 millones y 700 empleos: así es el proyecto para crear un gran almacén de datos de IA en Asturias
- El jefe de Estupefacientes de Valladolid hizo que quemaba 50 kilos de cocaína en Cogersa para luego repartirlos entre los miembros de su banda