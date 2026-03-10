El Oviedo hace oficial los dos primeros participantes del partido del centenario entre los amigos de Cazorla y Esteban

El Oviedo comienza a anunciar a los futbolistas que participarán en el partido del centenario que enfrentará a los equipos de amigos de Cazorla contra los de Esteban. Joaquín, leyenda del Betis y excompañero del Mago en su etapa con el Málaga, jugará en el equipo del llanerense, mientras que Javi Navarro, aguerrido central que compartió vestuario con Esteban en el Sevilla, volverá a calzarse las botas para estar en el cuadro que formará el exportero azul. Son los dos primeros futbolistas que el club azul ha anunciado, aunque no tardarán mucho en anunciar los siguientes, puesto que el partido se disputará el próximo sábado, día 28 de marzo.