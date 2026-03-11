El Oviedo repite patrón: se adelanta en el marcador, pero no consigue mantener la ventaja

El empate del Oviedo en Cornellá (1-1) deja una estadística que resume a la perfección el problema de fondo del equipo. El Oviedo se adelantó en el marcador en el minuto 8, gracias al gol de Reina tras una asistencia de Thiago, y volvió a no ser capaz de mantener la ventaja. Es ya la séptima vez que ocurre bajo el mando de Almada, aunque ya había sucedido antes: en 7 de los 11 partidos que ha dirigido el charrúa, el equipo se puso por delante en el marcador. El balance de esos siete encuentros es de una victoria, cuatro empates y dos derrotas.

El dato tiene más relevancia si se pone en contexto con el rendimiento global. Desde la llegada de Almada, el Oviedo ha disputado exactamente los mismos 33 puntos que aún quedan por jugarse hasta el final de la temporada. En ese tramo ha sumado 8 puntos de esos 33 posibles, con un registro de una victoria, cinco empates y cinco derrotas. Una media que, de mantenerse en el tramo final, no alcanzaría para la permanencia.

Lo sucedido en el RCDE Stadium es una muestra más de ese patrón. El Oviedo marcó pronto, en el minuto 8, pero nunca logró asentarse con ventaja en el marcador. El Espanyol dominó con claridad durante la primera media hora, acumuló llegadas y dispuso de ocasiones. La igualdad en el marcador llegó antes del descanso.

Un factor añadido condicionó las decisiones de Almada en la alineación inicial. Tres jugadores habituales del técnico, Hassan, Chaira y el menos utilizado Rahim, están haciendo el Ramadán. El partido en Cornellá comenzó a las 21 horas y, según el calendario del Ramadán, la caída del sol que marca el fin del ayuno se produjo ese día a las 19:24. Eso significa que los tres jugadores llevaban apenas una hora y media pudiendo ingerir alimentos y líquidos cuando arrancó el encuentro. Almada optó por no alinearlos de inicio para darles margen de tiempo y que pudieran alimentarse y reponer sales antes de saltar al campo, además de tener en cuenta el desgaste físico que el ayuno implica durante el día. La ausencia de estos jugadores obligó a replantear el mediocampo y el ataque. Thiago ocupó una de esas posiciones y respondió con una actuación correcta: fue el autor de la asistencia del gol de Reina.

Pero volviendo a la estadística, en ninguno de los siete partidos en que el Oviedo se adelantó en el marcador con Almada logró mantener la ventaja más de 27 minutos. Al encuentro de Cornellá hay que sumar los del Athletic (1-2), el Betis (1-1), Alavés (1-1) y Osasuna (3-2), este último especialmente significativo porque el equipo se puso por delante en dos ocasiones distintas y no pudo aguantar ninguna de las dos veces. Una incapacidad para gestionar y sostener resultados favorables que, en la situación de urgencia que atraviesa el equipo, tiene un coste directo en la tabla. Y que, como apunte, no es exclusiva de la etapa de Almada: si se amplía el foco a los diez partidos de toda la temporada en los que el Oviedo llegó a ponerse por delante (incluyendo los de Paunovic y Carrión), el equipo sumó apenas 11 de los 30 puntos en juego en esos encuentros, poco más del 30 por ciento del total.

Noticias relacionadas

El Oviedo llega ahora a un tramo decisivo con los mismos 33 puntos por disputar que los que ya jugó desde que Almada tomó el mando. Los dos próximos partidos, ante el Valencia en casa y después ante el Levante a domicilio, se presentan como una oportunidad y al mismo tiempo como un examen directo de si el equipo es capaz de romper esa tendencia.