Thiago Fernández todavía cree: "Seguiremos intentando sumar la mayor cantidad de números posible"

Thiago Fernández, extremo recién llegado a Oviedo, está teniendo buenos minutos sobre el césped. El argentino se pasó por la sala de prensa de El Requexón para analizar el empate en Cornellá y hablar sobre el trascendental partido ante el Valencia.

El resumen. "Volvemos a los entrenamientos, a ver qué pasó para no poder ganar al Espanyol. Seguiremos intentando sumar la mayor cantidad de números posible y mantener la idea de juego que tenemos. Después de nuestro gol, ellos con sus armas hicieron un buen primer tiempo. No pudimos tener el balón, que es lo que queríamos, pero nos defendimos bien hasta el gol. En el segundo tiempo mejoramos la imagen".

Seguir sin ganar. "No creo que sea miedo. Estamos en una liga en la que todos los equipos son muy buenos, con jugadores de mucha jerarquía. El Espanyol, estando de locales, tenían que ir a por el empate y no pudimos recuperar el balón, pero nos defendimos bien. Hay momentos en los que tenemos que saber sufrir. Somos profesionales y hasta que los números nos digan que no tendremos esperanza. El ambiente del Tartiere sigue siendo buenísimo y solo podemos decir que sigan creyendo".

Ser titular. "Estoy muy cómodo desde que llegué al club, muy identificado con lo que representa el Oviedo y este vestuario. Estoy muy feliz por mi primera titularidad. Siempre urge conseguir una victoria en nuestra situación. Es una final muy clara porque ellos también han estado abajo en la tabla, si ganamos en casa podemos hacer bueno este punto".

Noticias relacionadas

El Valencia. "Históricamente, el Valencia es un grande del fútbol español. Me tocó estar cerca de Valencia en enero al entrenar con el Villarreal y es un equipo que lleva semanas levantándose. Tiene jugadores de jerarquía y saben a lo que juegan, aunque pueda gustar más o menos".