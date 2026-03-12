Siero dará el "sí" a la ciudad deportiva del Oviedo en La Belga en una fecha de "centenario"

El Ayuntamiento de Siero aprobará definitivamente el plan especial de la primera fase de la ciudad deportiva del Oviedo en La Belga en el pleno municipal del próximo 26 de marzo, tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA. La fecha es una mera casualidad: los plenos del consistorio sierense se celebran en jueves, y ese es el jueves que toca. Pero el calendario ha querido que coincida con el día en que el Oviedo cumple exactamente cien años desde su fundación. Para un proyecto que acumula años de fiascos, no es mal guiño.

El camino hasta aquí no ha sido sencillo. El pasado 26 de febrero, la Comisión de Urbanismo y Ordenación Territorial de Asturias (CUOTA) dio luz verde al plan especial. Sin embargo, la aprobación de la CUOTA no supone el pistoletazo de salida para las obras. Es el Ayuntamiento de Siero quien debe dar ahora la aprobación definitiva y, posteriormente, autorizar los proyectos técnicos y conceder las licencias. Lo harán el jueves, 26 de marzo. El alcalde sierense, Ángel García, ha trasladado que, una vez aprobado el plan en el pleno, y si los técnicos municipales dan el visto bueno al proyecto, el municipio estaría en condiciones de otorgar la licencia de obras antes del verano.

La ciudad deportiva en La Belga es desde el primer momento una prioridad absoluta para el Grupo Pachuca, propietario del Oviedo. Desde que el grupo desembarcó en el club, apostó por la cantera y la formación de jóvenes talentos como el eje central de su modelo deportivo, convencido de que el desarrollo de jugadores propios es la base sobre la que cualquier club puede aspirar a consolidarse en la élite del fútbol español. Para materializar ese proyecto, necesitaban unas instalaciones a la altura. El problema es que encontrarlas en el área de Oviedo resultó mucho más complicado de lo previsto. El grupo Pachuca sufrió varios reveses antes de encontrar ubicación definitiva: los intentos de asentarse en La Manjoya y en Latores se frustraron sin que ninguna de las dos opciones llegara a prosperar.

Siero terminó siendo la solución. El proyecto en La Belga ha avanzado en los últimos meses a un ritmo que contrasta con los tropiezos anteriores, y si el pleno del 26 de marzo transcurre según lo previsto, el Oviedo podría estar comenzando a construir su nueva ciudad deportiva en el mismo año en que celebra su primer centenario.

El complejo que se levantará en La Belga estará muy inspirado en La Esmeralda, el centro de alto rendimiento del Grupo Pachuca en Guanajuato, las instalaciones más modernas de México, aunque lo superará ampliamente en dimensiones. La Esmeralda ocupa 70.000 metros cuadrados; La Belga tendrá 375.000. Jesús Martínez, propietario del Oviedo, ya anticipó esa ambición cuando se puso la primera piedra en Latores. "Fue nuestra última obra, y no es ni la ciudad deportiva más grande ni la más costosa, pero sí la más moderna". El complejo mexicano genera el 60 por ciento de la energía que consume y abastece sus cocinas con hortalizas cultivadas en el propio recinto. En Siero se prevén siete campos de fútbol frente a los tres de Guanajuato, además de pabellones, vestuarios personalizados, áreas médica y de nutrición, gimnasio, residencia para deportistas y todas las instalaciones de apoyo al rendimiento que ya caracterizan al modelo Pachuca. La constructora encargada del proyecto será Esfer.

Noticias relacionadas

El 26 de marzo de 1926 nació el Oviedo. Cien años después, el club afronta uno de los momentos más determinantes de su historia reciente: por un lado, la lucha por la permanencia en Primera División tras décadas alejado de la élite; por otro, la construcción de los cimientos sobre los que quiere asentarse en ella de forma duradera. La ciudad deportiva de La Belga es, en ese sentido, mucho más que una infraestructura. Es la apuesta del Grupo Pachuca por hacer del Oviedo un club sostenible desde la base, con una cantera capaz de nutrir al primer equipo y reducir la dependencia del mercado de fichajes. Por su parte, El Requexón, la actual ciudad deportiva azul, seguirá funcionando como una especie de complejo B para la cantera del Oviedo.