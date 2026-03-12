Tambores de guerra: la opinión de Toño Bernardo sobre la relación consejo-hinchada

La lamentable gestión de Pachuca esta temporada ha provocado que vuelvan a sonar más intensos que nunca tambores de guerra, como los que acompañaron al Real Oviedo durante muchos años. Ya lo creíamos superado. No recordábamos lo que era una afición unida en el rechazo a la propiedad y más que preocupada por lo que el futuro nos va a deparar, con gestores que han demostrado suma incompetencia en sus funciones. Vista la actual situación, muchos han empezado a preparar el petate y a engrasar el fusil, pues la contienda contra los dirigentes del Real Oviedo se antoja inminente.

Mi labor combativa comenzó en los estertores del “Prietismo”, cuando la figura del presidente se fue desgastando al salir a la luz la inagotable lista de facturas pendientes de abono y los resultados deportivos dejaron de acompañar.

De los primeros en alzar la voz frente a Eugenio fue el inolvidable empresario don Fernando Zuazua. Oviedista pasional como pocos, se encargó de organizar la primera manifestación contra el consejo delante de las oficinas del club en Palacio Valdés, tras el descenso a segunda en 2001. No seríamos más de 300 los asistentes, pero se puso la primera piedra sobre la que se cimentó el sentimiento combativo de la afición del Real Oviedo, que ha llegado hasta hoy en día. Para el recuerdo aquella frase de "dijeron que seríamos cuatro gatos y al final somos 500 leones". En una de las juntas de accionistas celebradas en el salón de actos del Colegio de Médicos, Zuazua repartió decenas de silbatos. El ruido fue ensordecedor. No se escuchaba nada. La tensión, brutal. Nada que ver con las apacibles juntas de la actualidad. Aquello era la guerra, cara a cara. Desde la tribuna se decía de todo a la presidencia, se interrumpían las alocuciones constantemente y los silbatos impedían escuchar. Nada de tibiezas.

Por otro lado, si fuera Peláez tampoco estaría muy preocupado. Parte del oviedismo es de memoria frágil y perdón católico. Cuando caímos derrotados frente al Elche 3 a 6 en el 2002, la gente de Symmachiarii se enfrentó con la seguridad del club, rodeó y lanzó objetos contra el palco e invadió el césped antes de la conclusión del encuentro ¿saben lo que hizo el 99% del estadio? Aplaudir y vitorear a la juventud. La gente estaba tan harta de la directiva de Prieto que apoyó de forma casi unánime esa revolución social, con sucesos violentos, durante un encuentro del Oviedo. Hoy en día, muchos de aquellos que estaban en el Tartiere aplaudiendo y animando la revuelta, consideran a Eugenio Prieto un gran presidente, al que debiéramos perdonar y valorar. Nos tienen que querer tal y como somos.

La Delegación de Gobierno del PP nos prohibió todas y cada una de las manifestaciones convocadas contra el proyecto del ACF. Aun así, seguimos adelante con ellas. Nos amenazaban con detenciones y sanciones, nos enviaban notificaciones con las prohibiciones y se llenaron las papeleras con sus avisos. Nos calificaron como batasunos, en un momento en el que ETA asesinaba con frecuencia, mientras nos intentaban expulsar del Tartiere y trabajaban incansablemente por la muerte del Oviedo, de la mano de muchos que se consideraban oviedistas. Victoria fácil. Defendíamos lo justo.

¿Cuántos de ustedes acudieron a las manifestaciones del Paseo de los Álamos contra el proyecto del ACF? Éramos más bien pocos. No llegábamos al millar. Había oviedistas que caminaban por la calle Uría de incógnito, mirando desde lo lejos, pero sin atreverse a participar. El "Oviedín del alma" titubeó en algunos casos y fue abiertamente hostil en otros.

Tras ascender a Segunda B, Celso y Prieto volvieron a tomar las riendas del club de la mano de un consejo pantalla. No contentos con haber hundido al club y llevado al Oviedo a una suspensión de pagos, regresaron con intención de volver a liderar el proyecto. Aquello era insoportable. Buena parte del oviedismo enfureció y la presión durante los encuentros fue brutal. Nuevamente, silbatos sonando durante todo el partido o tifos de cruces imitando un cementerio. Después de tres años de calma, la confrontación total regresaba al Tartiere con más fuerza que nunca. Era tal la dureza en la crítica, que desde el club tomaron la decisión de quitar la megafonía del fondo y tirarla a la basura, sin permiso ni previo aviso de ningún tipo.

La guerra sin cuartel frente a la desastrosa directiva de Alberto González, que nos dejó a milímetros de la desaparición, la lideró el Grupo de Liberación Oviedista, más conocido como G.L.O. Entre sus múltiples acciones reivindicativas, recuerdo los camiones de piedras y sacos de arena que descargaron en la carretera de acceso a El Requexón, llegando a evitar que la plantilla accediese a nuestra ciudad deportiva y entrenase con normalidad. ¡Menudos cabreos agarraba Pacheta! Muy similares a los míos cuando situaba a Jorge Rodríguez de mediocentro.

Hasta ahora, el enfado del oviedismo con Pachuca se ha ceñido a las redes sociales. Vivimos felices en paz. No queremos volver a vernos envueltos en guerras fratricidas, pero si siguen engordando su negocio a costa del bienestar del Real Oviedo, pueden ir cavando trincheras, porque la afición del Oviedo no se va a quedar de brazos cruzados mientras asiste a la actual degradación total de nuestro club. Ya hemos dejado pasar muchos y sangrantes "casus belli", pero nuestra paciencia tiene un límite.