Los cien años del Oviedo, a través del objetivo de Santiago García: "Ha sido un trabajo duro, tendré que dejar fuera cosas"

Santiago García López lleva décadas mirando el mundo a través de un objetivo. Primero en las calles de Oviedo, luego en los estadios de media Europa, siempre con la cámara como herramienta y el periodismo como vocación. Ahora, a sus casi 77 años, el fotoperiodista, que ejerció en LA NUEVA ESPAÑA y otros medios, ultima el que quizás sea su trabajo más personal: un libro que recorre los cien años de historia del Oviedo, un proyecto que cerrará el próximo 26 de marzo, el día exacto en que el club azul sopla las velas de su centenario.

"Ha sido un trabajo duro, seguramente tenga que quitar muchas cosas y dejarlas fuera", dice el autor. El volumen reúne fotografías y textos de distinta naturaleza: crónicas, opinión, instantáneas de archivo… Aunque en sus páginas aparece el trabajo de muchos fotoperiodistas que cubrieron la actualidad azul a lo largo de un siglo, la mayor parte del material gráfico es del propio Santiago García, que siguió al Oviedo durante décadas desde su puesto en la redacción de LA NUEVA ESPAÑA. Entre esas imágenes hay una que recuerda con especial claridad: el viaje a Génova con el equipo, uno de tantos desplazamientos que le llevaron por Europa con la cámara al hombro.

Santiago García, junto a Bango y Maradona, en el Tartiere. / LNE

El libro arranca desde el principio. Desde que el Stadium Ovetense y el Real Club Deportivo Oviedo se fusionan, a la cara de circunstancias que puso Cazorla en el banquillo azul durante un partido de la era Paunovic. "Lo que le hicieron el día que jugamos contra el Real Madrid a mi tocayo no es de recibo. Cómo vas a meter a Cazorla al campo en el minuto 90. Eso no puede ser", cuenta García mientras muestra todas las fotografías de su nuevo libro, en las que se puede ver cómo el Oviedo se labró un nombre en el fútbol español.

Pero la historia del club no es solo de gloria. El libro también recoge las etapas más oscuras, incluida la grave crisis institucional y económica de comienzos del siglo XXI que llevó al Oviedo al borde de la desaparición y a competir en categorías modestas. "Por aquel entonces yo acompañaba al Oviedo a cada campo al que iba. Todavía recuerdo el viaje a Génova, qué bien lo pasé", recuerda García, que prefiere quedarse con lo bueno.

Para Santiago García, que conoce ese relato desde dentro y desde el otro lado del objetivo, poner en orden cien años de historia azul no es solo un ejercicio periodístico. Es también una forma de cerrar un círculo. El libro estará terminado el 26 de marzo.