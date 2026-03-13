Costas, en forma para medirse contra el Valencia en el Tartiere
Almada entrena en El Requexón sin Ovie, Dendoncker, Lucas ni Borbas, con molestias
J. A.
El Oviedo realizó ayer su penúltima sesión de entrenamientos antes de medirse al Valencia en el Tartiere (mañana, 18.30 horas). Guillermo Almada no contó con cuatro jugadores durante la sesión en El Requexón: Dendoncker, Ovie Ejaria, Lucas Ahijado y Thiago Borbas. Lucas y Thiago no participan desde el partido ante el Rayo Vallecano, de donde salieron ambos con molestias. Dendoncker ya se cayó de la convocatoria antes de medirse al conjunto de Vallecas y se prevé que no pueda estar presente en el choque ante el conjunto ché. El caso de Ovie Ejaria es cuanto menos curioso, ya que fue convocado para Barcelona, no tuvo minutos y ha vuelto a sentir molestias. Por su parte, David Costas, que lleva varias semanas de baja, ya se entrena con normalidad junto al resto de sus compañeros.
